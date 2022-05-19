تسر «ايكيا الحميضي» الإعلان عن اسم الفائز المحظوظ في السحب الثاني لايكيا، دلال العجمي. وتم سحب القرعة بإشراف من وزارة التجارة والصناعة، ووفق القواعد واللوائح القانونية المتبعة. وتسلمت العجمي جائزتها من قبل مرصد الآجي، مدير معرض ايكيا الأفنيوز، وذلك خلال حفل خاص أقيم في معرض ايكيا الأفنيوز. والجائزة عبارة عن تجديد المنزل بمنتجات وخدمات من ايكيــــا قيمتها 10 آلاف دينار، تشمل الأثاث والتخطيـــط والتصميـــم والتوصــيل. هذا، ولايزال لدى جميع العملاء فرصة للفوز بالجائزة الكبرى التالية. ما عليك سوى إنفاق 10 دنانير أو أكثر في أي من معارض ايكيا في الكويت. كل 10 دنانير تنفقهــا ستمنحك دخولا واحدا في السحب للفوز بـ 10 آلاف دينار. وكلما تسوقــت أكثر زادت فرصـــك في الفـــوز!