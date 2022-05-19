الاستثمار في أحدث التقنيات يعد أمراً أساسياً للمنافسة في وقت يتزايد فيه العالم الرقمي

أسامة دياب



دشنت السفارة الأميركية أول منتدى لها في الكويت عن التحول الرقمي، حيث قدمت 4 شركات تكنولوجيا أميركية سلسلة محاضرات افتراضية عن أحدث ابتكاراتها وخدماتها إلى عدة شركات محلية.



وشهد المنتدى الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي في فندق راديسون بلو، حضور ممثلين عن شركات الاتصالات والبنوك والحكومة وقطاع التعليم، فضلا عن شركات رئيسية أخرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وأشاد القائم بالأعمال الأميركي في الكويت جيمس هولتسنايدر بالمنتدى ووصفه بأنه «يعكس جهود السفارة المستمرة للحفاظ على علاقات تجارية قوية بين البلدين، لاسيما في ظل وباء قد أدى إلى تسريع الحاجة إلى التحول الرقمي في جميع المجالات».



ولقد أطلق هولتسنايدر المنتدى بعد حفل استقبال تبعته عدة محاضرات لـ 4 شركات أميركية وهي: إكسبلورانس إنك، وفوروورد سلوب، وإم إل تي تويست، وتراست ستامب، وقد شاهد المحاضرات عدد من كبار مسؤولي التكنولوجيا ومسؤولين حكوميين ورؤساء الجامعات، وتعتبر هذه الشركات من اللاعبين الرئيسيين في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني وغيرها من التقنيات المتقدمة.



وأضاف القائم بالأعمال الأميركي: «يعد الاستثمار في أحدث التقنيات أمرا أساسيا للمنافسة في وقت يتسع فيه العالم الرقمي بشكل متزايد، وتعتبر هذه الشركات من أفضل الأمثلة على الابتكار وخدمات التكنولوجيا الأميركية ذات الصلة بجميع قطاعات الاقتصاد الكويتي بما في ذلك الأمن السيبراني، والخدمات المالية، والتعليم، والنفط والغاز».



ومن المرجح أن تكون التقنيات المتقدمة المحرك الرئيسي للإنفاق في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت على مدى السنوات القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تحقق التقنيات التي تسهل التحول الرقمي أسرع معدل نمو.



وأشار هولتسنايدر إلى أن رفع الكويت مؤخرا من قائمة المراقبة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية (تقرير 301 الخاص) التابعة لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة يظهر أيضا جدية الكويت بشأن الملكية الفكرية، كما يبرهن على أن الكويتيين يريدون اختيار حلول آمنة وعالية الجودة من شركات موثوقة، مما سيشجع المزيد من شركات التكنولوجيا على القدوم إلى الكويت. وستكون سفارة الولايات المتحدة حاضرة دائما للمساعدة.