اختتمت أعمال الدورة العادية (96) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية والتي عقدت بالقاهرة، وقد شاركت الكويت بصفتها عضوا أصيلا في أعمال هذه الدورة بوفد نائب المدير العام لشؤون العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني وعضوية خالد الصباح ـ باحث علوم سياسية بإدارة العلاقات الدولية.



وتم خلال الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال، والتي كان أبرزها:



ـ تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة.



ـ متابعة تنفيذ قرارات الدورة (95) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.



ـ الإعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية للمشاركة في الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي (جنيف:2022).



كما تمت مناقشة مشروع موازنة وخطة منظمة العمل العربية لعامين 2023 ـ 2024 وتقرير عن لجنة المرأة العربية وتقرير لجنة الخبراء القانونيين وعدد من الأمور الأخرى المتعلقة بالمسائل المالية والإدارية.