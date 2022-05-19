قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بكتلة هوائية حارة مصحوبة برياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية أحيانا بداية من مساء الجمعة حتى نهاية العطلة الأسبوعية.

وتوقع رئيس قسم التنبؤات البحرية بالإدارة ياسر البلوشي، لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، ان الطقس بصفة عامة خلال هذه الفترة حار نهارا ومائل للحرارة في أول الليل ومعتدل في اخره مع الاشارة إلى حالة غبارية شديدة يوم الاثنين المقبل.

وقال البلوشي ان الطقس المتوقع نهار اليوم حار والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة مابين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و43 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 اقدام.

وأضاف أن الطقس ليلا مائل للحرارة في اوله معتدل في اخره والرياح متقلبة الاتجاه ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية وحالة البحر خفيف وارتفاعه ما بين 1 و2 اقدام.

وتوقع أن يكون طقس نهار يوم غد الجمعة حارا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 اقدام.

وأشار الى ان الطقس ليلا مائل للحرارة في اوله معتدل في اخره والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و42 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو احيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 اقدام.

وذكر ان طقس نهار يوم بعد غد السبت حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الافقية على بعض المناطق ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و43 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو احيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 اقدام.

وتوقع ان يكون الطقس ليلا مائلا للحرارة في اوله معتدلا في اخره والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع غبار عالق ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 26 و28 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 اقدام.