حصدت أغنية المطربة اللبنانية إليسا والمطرب المغربي سعد لمجرد وتحمل اسم "من أول دقيقة" 57 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لــ إليسا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب "منذ طرحها في 4 مايو الجاري.

وتحيي إليسا ، والنجم وائل كفوري، حفلًا غنائيًا الليلة، في مدينة جدة السعودية، ضمن حفلات مسرح "بنش مارك".

وكانت إليسا، قد احتفلت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنجاح أغنية "من أول دقيقة"، ونشرت صورة تجمعها بسعد لمجرد.

وأغنية "من أول دقيقة" كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.