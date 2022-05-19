أصدرت حركة طالبان أمرا رسميا بضرورة تغطية الصحفيات في جميع وسائل الإعلام الأفغانية لوجوههن أثناء ظهورهن على شاشات التلفزيون، بحسب ما قاله صحفيون ومنتجون يتخذون من كابول مقرا لهم، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس.

وقامت وكالة أنباء "طلوع نيوز" الافغانية بنشر نبأ صدور القرار الجديد، على حسابها الرسمي على موقع تويتر.

وقالت "طلوع نيوز"، عملاقة الاعلام الأفغاني، إن سلطات طالبان أبلغت جميع محطات التلفزيون بأن القرار الجديد نهائي "وليس قابلا للمناقشة".

وانتشرت صور مذيعات ومقدمات برامج على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، وهن يضعن أغطية على وجوههن.

وقال أحد المنتجين التلفزيونيين إن الأمر يعني أنه "يجب أن تكون عيون المذيعات فقط هي المرئية".

ومن جانبها، لم تصدر طالبان إعلانا عاما بشأن اللائحة الجديدة الخاصة بوسائل الإعلام.