أفاد تحليل لمجموعة سيتي الأمريكية للخدمات المالية بأن الحرب الأوكرانية تكلف روسيا نحو 250 إلى 300 مليون دولار يوميا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المحلل إيفان تخاكاروف في مجموعة سيتي القول في تقرير أرسل بالبريد الإلكتروني إن التكاليف الإضافية التي تكبدتها روسيا بسبب العمليات العسكرية بلغت قرابة 594 مليار روبل (6ر9 مليار دولار).

ووفقا للتقرير، بلغ الإنفاق الدفاعي لروسيا في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل 2022 إجمالي 8ر1679 مليار روبل، مقارنة بـ5ر1085 مليار روبل في المتوسط في الفترة نفسها في الأعوام من 2019 إلى .2021

وذكر المحلل أنه "بالرغم من ارتفاع الإنفاق الدفاعي خلال الشهرين الماضيين، فإن الزيادة حتى الآن معتدلة مقارنة بالتاريخ الحديث".

ووصل حجم الإنفاق الدفاعي إلى 4ر18% من إجمالي الإنفاق الاتحادي حتى الآن هذا العام مقابل 1ر16% في عام 2021 .