فرضت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين غرامة قيمتها 50 ألف دولار ضد دالاس مافريكس بسبب مخالفات تتعلق بمقاعد البدلاء والمدربين.

وأبدت الجماهير حالة من السعادة إزاء دور مقاعد البدلاء في مضايقة المنافسين، لكن الرابطة كان لها رد فعل حاسم تجاه تلك المخالفات.

وللمرة الثانية منذ نهاية منافسات الموسم المنتظم، تعرض مافريكس للعقوبة بغرامة مالية، وبلغت قيمتها في هذه المرة 50 ألف دولار.

وأعلن بايرون سبرويل رئيس عمليات الدوري في الرابطة، عن العقوبة مساء أمس الأربعاء قبل المباراة الأولى في مواجهة دالاس مافريكس وجولدن ستيت واريورز في نهائي منطقة الغرب.

وذكرت الرابطة في بيان أنه في عدة منافسات، وقف عدد من لاعبي مافريكس وأحد أفراد الجهاز الفني لفترة طويلة في منطقة البدلاء لكن بالقرب من حدود أرضية الملعب خلال اللعب، وذلك في المباراة السابعة في مواجهة مافريكس وفينيكس صنز في قبل نهائي المناطق، والتي انتهت بفوز مافريكس 123 / 90 .

وقال جاسون كيد مدرب مافريكس قبل مباراة الفريق أمام واريورز مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش)، في تصريحات نشرتها صحيفة "دالاس مورنينج نيوز" :"أعرف بأمر الغرامة المالية. أحاول فقط معرفة الخطأ الذي ارتكبناه لتلقي هذه الغرامة، سوف نرى."

وكان مافريكس قد عوقب بغرامة قيمتها 25 ألف دولار بسبب مخالفات مشابهة خلال مواجهته بأول الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) أمام يوتا جاز.