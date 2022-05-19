حظي إعلان ترويجي لأغنية "روح الروح" للفنان حمادة هلال بمشاهدات وتفاعل من المتابعين، وحقق نسب مشاهدات عالية منذ طرحه، أمس الأربعاء، على المنصات الرقمية.

ونشر حمادة هلال- عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي- فيديو ترويجي لكواليس تصوير الأغنية يحتوي على مقطع موسيقي، وكتب: "روح الروح أغنية جديدة.. قريبا".

ووصف مغردون حمادة هلال بـ "نجم النجوم" الذي دائما ما يطور من نفسه وصوته رائع ويوصل رسائل جميلة، واعتبروا "روح الروح" أحلى مفاجأة.

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال مسلسل "المداح 2- أسطورة الوادي"، والذي قدم خلاله بعض الأغاني أبرزها "أشتاق" مع وائل الفشني، كلمات عبدالسميع محمد، ألحان مصطفى شكري، توزيع ميدو مزيكا.