دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى دفاع حاسم عن السلام، وأكد أنه ليس أمرا بديهيا.

وقال شولتس اليوم الخميس في بيان حكومي بالبرلمان الألماني "بوندستاج" بالعاصمة برلين إن الحرب لم تعد أمرا لا يمكن تصوره في أوروبا.

وتابع المستشار الألماني: "إذن السلام لا يكون أمرا بديهيا إلا إذا كنا مستعدين للدفاع عنه. هذا هو الدرس الذي نتعلمه من الهجوم الوحشي من روسيا على أوكرانيا".

وقال شولتس أيضا إن الاتحاد الأوروبي تغلب خلال الأعوام الماضية على تحديات وأزمات مختلفة، موضحا أن الحرب في الجوار المباشر للاتحاد تعد بلا أدنى شك التحدي الأكبر، ولكنه أكد أنه كلما زاد الضغط من الخارج زاد التصميم والاتحاد في إجراءات الاتحاد الأوروبي.