عشق البحر والصيد وهو بعمر 10 سنوات على يد نواخذة كبار جده وخاله الفيلكاوية. عرف أسرار الصيد ومواسم الأسماك فأتقن اللعبة ولقب بـ «ذبَّاح السبيطي». صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق عمر دشتي الذي حدثنا عن أوقات عبور الهامور والبالول والنقرور وأفضل مواسم صيدها، وما هي أوقات صيد حبيب الملايين السبيطي وييمته المفضلة، وأين يتواجد الشعم الأزرق وأبو سرَّة، كما أطلعنا دشتي على مكان صيد الشماهي ومواسمه، ولماذا شهر مايو الأفضل بالصيد، والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة وتحذيره لهم من السرايات وحثهم على تجربة طريقة الصيد الحديثة الجق وما بها من أسرار، فإلى التفاصيل:



يقول الحداق دشتي: في البداية بديت اول رحلة حداق مع جدي النوخذة حسن عبدالرحمن الانصاري وخالي النوخذة عيسى حسن الانصاري، وبيت جدي وخوالي كان في فيلكا يعني البحر بعروقنا، وقد كانت اول رحلة صيد الى الركسة لصيد اسماك النويبي والنقرور، ولن انسي هذه الرحلة بحياتي وكان عمري وقتها تقريبا 10 سنوات ومن يومها وانا متولع بالبحر والصيد، وقد تعلمت من النواخذة الكبار كل شيء يخص الصيد من حسبة المايات والموادع والترديع وشكة الييمة ومعرفة المواسم واماكن الاسماك وانواع الييم حق كل سمجة واشياء اخرى كثيرة.



عبور الهامور والنقرور



ويضيف: افضل اوقات الصيد حاليا هو شهر مايو في جون الكويت وتحديدا الاطيان بسبب عبور اسماك الهامور والبالول «الرعوي» مع النقرور، وايضا تضع الاسماك حبولها «البيض» داخل الجون لانها محمية طبيعية وهي سابع افضل حاضنة بالعالم، وصيد الهامور يبدأ من شهر فبراير ولغاية مايو وييمته المفضلة بهذا الوقت هو الجم والميد، ومع دخول الحر الشديد يكون صيده بالطبعانات والاقواع الصخرية وييمته المحايات الميدة او اليميامة، اما النقرور فصيده يكون في شهر فبراير بالاطيان مع عبور الهامور في الدفان وييمته الربيانة او الخثاق ويستمر حتى الصيف وبعدها تحصله بالطبعانات او بالركسة ويضرب على نفس الييمة.



صيد السبيطي بشق الزراق



ويتابع: البوارح افضل موسم للسبيطي وهو امنية كل حداق ينزل الى البحر انه يفوز فيه، ولكن هناك اسرار لهذه السمكة المشاكسة والمراوغة، واهم نقطة يجب معرفتها هو نوع الييمة التي يرعى عليها السبيطي الموجودة بنفس المكان الذي انت تحدق فيه، وايضا الصبر لان هذه السمكة ذكية وأي حركة تحس بها تغادر المكان، واحرص على شق الزراق قبل شروق الشمس.



الشعم الأزرق برقوق الحيشان



ويضيف: حاليا افضل مكان لصيد النويبي هو الدفان والدوحة والييمة المفضلة له الربيانة الخضراء السعودية والشعم الاصفر (بو سره)، مكانه الدفان بدورات الماية ورختها، وييمته المفضلة مصران الدجاج، والشعم الازرق تحصله برقوق الحيشان ويضرب على الشريب واحسن ماية له رشة الماية (السجي).



أفضل وقت لصيد الأسماك



ويضيف: الشماهي صيده بشهر مايو وييمته المفضلة الربيانة الجامبو وتحصله صوب القفص البحري مقابل سوق شرق وايضا في الطبعانات التي داخل الجون، وهذا الوقت الذي نحن فيه أحلى وقت لصيد السمك لانه يتنوع ويحضر في هذا الشهر، ولكن الحرص الحرص من موسم السرايات لا تبعدون، ممكن الجو يقلب عليكم بالبحر فجأة، فخلك قريب والجون فيه الخير كله.



ختامية



واختتم دشتي قائلا: مع دخول موسم الصيف يكثر اصحاب الجت سكي ويقوم البعض منهم بالقرب من الحداقة ويخليهم يتضايقون لان صوت الجت سكي ينحش السمجة من تحتك ويخرب عليك، وأتمنى من اهل الجتي سكي اذا شافو طراد طارح يبتعدون عنه كثر ما يقدرون ويتركون الحداقة يتمتعون بهوايتهم، كما انصح اخواني الحداقة بتجربة الجق لانه اثبت جدارته في الصيد وربي يحفظ الجميع.