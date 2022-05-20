بعد مسيرة امتدت لأكثر من ثلاثين عاما حتى صار واحدا من أكفأ الطيارين في سلاح الجو اﻷميركي، يخطو بيتي ميتشيل خطوة جديدة في مسيرته في مجال الطيران من خلال تجربة الطائرات الجديدة.



الفيلم من إخراج: جوزيف كوزينيسكي، بطولة: توم كروز، جينيفر كونيلي، مونيكا باربارو، إد هاريس، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 26 الجاري



Lightyear









في إطار من المغامرات، يتناول العمل قصة رائد الفضاء «باز لايتيير»، والذي يخوض العديد من التحديات بالمجرة إلى اللانهائية وما بعدها، ويتحول تدريجيا إلى أسطورة كبيرة في مجاله.



الفيلم من إخراج: أنغوس ماكلين، بطولة: كريس إيفانز، كيكي بالمر، تايكا وايتيتي، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 16 يونيو المقبل.

Jurassic World: Dominion









بعد فشل السيطرة على عالم الديناصورات، وجشع العلماء في استغلال الأمور لأغراض الاستنساخ والكسب المادي، تنجح الديناصورات في التحرر ليصبح العالم بأكمله في خطر كبير.



الفيلم من إخراج: كولين تريفورو، بطولة: كريس برات، برايس دالاس هوارد، سام نيل، لورا ديرن، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 9 يونيو المقبل.