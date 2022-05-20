أحمد مغربي



أعلن الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية مطلق العازمي عن تحقيق الشركة لأرباح استثنائية تجاوزت 630 مليون دولار للسنة المالية 2021/2022 وبعائد على رأس المال العامل (ROCE) يفوق الـ 15%، حيث يأتي هذا الإنجاز مدعما بأداء متميز من الشركات التابعة وكذلك من خلال اتخاذ قرارات استراتيجية خلال السنوات السابقة ساهمت في إضفاء قيمة مستمرة سواء كانت عن طريق عمليات الاستحواذ أو بيع أصول أدت إلى تعظيم ربحية الشركة.



وأوضح العازمي في كلمة بمجلة كيما لعدد مايو 2022 ان الشركة ايكويت للبتروكيماويات (والتي تمتلك فيها الكيماويات البترولية نسبة 42.5%) حققت أرباحا تتجاوز الـ 740 مليون دولار لسنة 2021 بهامش صافي أرباح يمثل 17% وبنمو يفوق الـ 300% مقارنة بعام 2020، حيث تعد شركة ايكويت من الشركات الرائدة في مجال البتروكيماويات وثاني أكبر منتج لمادة الاثيلين جلايكول على مستوى العالم. كما تقوم الشركة بإنتاج أكثر من 6 ملايين طن سنويا من البتروكيماويات من خلال تشغيل مصانع في الكويت وأوروبا وكندا والولايات المتحدة الاميركية.



وأشار العازمي إلى أن أرباح الشركة الكويتية للاوليفينات (والتي تمتلك فيها الكيماويات البترولية نسبة 42.5%) لسنة 2021 فاقت الـ 366 مليون دولار أميركي، بنمو يقارب الـ 112% مقارنة بنفس الفترة من السنة 2020، حيث تمتلك الشركة الكويتية للاوليفينات مصنعا في الكويت لإنتاج الاثيلين جلايكول بطاقة انتاجية تعادل 600 ألف طن سنويا.



وعلى صعيد المشاركات الاقليمية لشركة صناعة الكيماويات البترولية قال العازمي إن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (والتي تمتلك فيها الشركة نسبة 33.3% ومقرها بمملكة البحرين) حققت ارباحا تتجاوز الـ 216 مليون دولار اميركي لسنة 2021 بهامش ربح يتجاوز الـ 42%.



وفيما يخص المشاركات العالمية لشركة صناعة الكيماويات البترولية اوضح العازمي ان شركة SK Advanced (والتي تمتلك فيها الـ PIC نسبة 25% مقرها في جمهورية كوريا الجنوبية) أعلى عوائد في تاريخ الشركة، متخطية جميع الصعوبات المتعلقة بجائحة كورونا. وبصافي أرباح تقدر بحوالي 200 دولار أميركي في عام 2021، مرتفعة بحوالي 280% مقارنة بعام 2020، حيث تعمل كل من شركة صناعة الكيمياويات البترولية وشركة SKC على توفير السبل والدعم اللازم للسعي بنمو شركة SK picglobal.



وأشار العازمي إلى أن هذه النتائج المتميزة تدل على أن شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركاتها التابعة تتمتع بمرونة عالية في مواجهة التحديات والقدرة على الإنجاز والنجاح في مثل هذه الفترات غير الاعتيادية المتمثلة في جائحة فيروس كورونا وآثار الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية للبتروكيماويات 2040.



ولفت العازمي الى أن شركة صناعة الكيماويات البترولية تتميز بدقة اختيار استثماراتها سواء المحلية او العالمية، وذلك من خلال كوادرها الوطنية المتخصصة في تنفيذ دراسات ذات جودة عالية قبل الدخول في أي استثمار حيث حققت استثمارات الشركة عوائد كبيرة من خلال هذه المشاركات منذ التأسيس الى يومنا هذا بمعدل عائد على الاستثمار يتجاوز الـ 600%، مما يدل على حرصها في اختيار الفرص ذات المردود العالي ماليا وفنيا، ومما ينعكس بالايجاب على اقتصاد الشركة والمؤسسة بشكل خاص واقتصاد الدولة بشكل عام.



وأشار الى ان الشركة تعد احد افضل الشركات من حيث الاداء والربحية، حيث تم تحقيق العديد من الانجازات خلال العشرين سنة السابقة أهمها:



٭ مبيعات تفوق الـ 13.5 مليار دولار أميركي وأرباح تقارب الـ 9.5 مليارات دولار اميركي.



٭ متوسط عائد على رأس المال العامل (ROCE) يعادل 20%.



٭ نمو أصول الشركة بأكثر من 180%.