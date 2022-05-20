الصقر صُنف ضمن أفضل 10 رؤساء تنفيذيين في قطاع المصارف الخليجي

الجوائز استندت إلى تصنيف الشركات بناء على الأداء المالي والحجم والحوكمة



اختير نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر كأفضل رئيس تنفيذي في قطاع المصارف الكويتي ومن بين أفضل 10 رؤساء تنفيذيين في قطاع المصارف الخليجي، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز أفضل رئيس تنفيذي «Top CEO» لعام 2022، والذي كرم الرؤساء التنفيذيين الأكثر نجاحا وابتكارا ضمن الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية السبعة لدول مجلس التعاون الخليجي.



وجاءت الجائزة على هامش مؤتمر «كبار الرؤساء التنفيذيين» الذي عقد بنسخته السادسة في دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 17 و18 الجاري، وضم كبار رواد الأعمال وقادة الفكر في المنطقة العربية، من الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين الحكوميين وخبراء إقليميين ودوليين.



واستندت جوائز «كبار الرؤساء التنفيذيين» للعام 2022 إلى تصنيف جميع الشركات المدرجة في الأسواق المالية الخليجية، بناء على الأداء المالي وحجم الشركة والحوكمة بموجب المبادئ التوجيهية التي وضعها معهد حوكمة الشركات الذي يتخذ من دبي مقرا له.



وتم اختيار الصقر كأفضل رئيس تنفيذي في قطاع المصارف الكويتي وضمن أفضل 10 رؤساء تنفيذيين في قطاع المصارف الخليجي، بناء على عدد من المعايير شملت النمو، والربحية إضافة إلى الامتثال لقواعد الحوكمة في القطاع، حيث تمت الاستعانة بكلية INSEAD لريادة الأعمال الدولية لتطوير منهجية التصنيف التي وضعها معهد حوكمة الشركات فيما تمت مراجعة تلك التصنيفات بإشراف شركة KPMG للمحاسبة.

وشهد الحدث تكريم أفضل عشرة رؤساء تنفيذيين في كل من القطاعات التجارية الـ 10 المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين أسهموا في تحقيق نمو كبير لشركاتهم، وربحيتها، وأظهروا التزاما بحوكمة الشركات خلال العام الماضي، حيث أوضح منظمو المؤتمر أن النمو الكبير الذي شهدته شركات المنطقة منذ الانهيار المالي العالمي ما كان ليتحقق لولا الدور الحيوي الفاعل للرؤساء التنفيذيين.



خبرة مصرفية طويلة



ويتمتع عصام الصقر بخبرة مصرفية طويلة تمتد لقرابة 45 عاما، لعب خلالها دورا رئيسيا في تحويل بنك الكويت الوطني إلى مجموعة مصرفية إقليمية وعالمية رائدة ذات حضور دولي واسع.



فإلى جانب منصبه كنائب لرئيس مجلس الإدارة ورئيس تنفيذي للمجموعة، يشغل الصقر منصب رئيس وعضو في العديد من اللجان الإدارية لدى المجموعة.

كما يرأس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني (الدولي)، ويشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الوطني لإدارة الثروات (المملكة العربية السعودية) ومنصب عضو مجلس إدارة في ماستر كارد.

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ـ مصر حتى مايو 2019، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة البنك التركي، وشركة وطني القابضة، وإن بي كيه ترستيز ـ جيرسي.



وتلقى الصقر تعليمه في جامعة كاليفورنيا التكنولوجية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث حاز شهادة بكالوريوس في علوم إدارة الأعمال.