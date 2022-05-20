ليلى الشافعي



تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر عيسى الكندري أقامت الهيئة حفلا لتكريم 127 من الطلبة المتفوقين المشمولين برعايتها بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة وكوادرها التنفيذية وعدد من أولياء أمور الطلبة المكرمين إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام.



وقال المدير العام بالإنابة م.حمد البرجس في كلمته التي ألقاها قبل تكريم الطلبة المتفوقين إن الهيئة ستكثف جهود التحول الرقمي وتهيئة قطاعات الهيئة لتقديم المزيد من الخدمات عن بعد، من خلال موقعها الإلكتروني أو عبر تطبيق سهل. كما أوضح البرجس أن الفترة المقبلة وبعد انتهاء الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا ستشهد تكثيف الأنشطة الاجتماعية والإنسانية والترفيهية لصالح القصر المشمولين بالرعاية مع تقديم مختلف أشكال الدعم لأسرهم إضافة إلى دعم أنشطة العديد من الجهات الخيرية والاجتماعية والدينية والصحية والتعليمية والمجتمع بشكل عام.



وأضاف، أنه ورغم ما شهدته الهيئة من تحديات استثنائية خلال السنوات الـ 3 الماضية، فقد تمكنت من مواصلة تنمية أموال القصر عبر سياسة استثمارية سليمة ومتوازنة ترتكز على السعي لتحقيق أعلى العوائد الممكنة مع معدلات مخاطر منخفضة، وهو ما ترتب عليه تحقيق عوائد مرتفعة عن العام 2021 بنسبة تزيد على 14.7%.



وأوضح أن اهتمام الهيئة المستمر بالمساعدة في تحفيز أبنائها الطلبة في مختلف المراحل الدراسية يأتي من منطلق إدراكها التام لأهمية العنصر البشري في تحقيق أي تقدم، وكذلك في إطار تحقيق رؤية الكويت 2035 والتي تتضمن ضمن ركائزها الـ 7 الرئيسية الوصول الى رأسمال بشري إبداعي.



وأكد البرجس أن الهيئة تولي أهمية بالغة لقطاع التعليم، حيث تنفذ العديد من المشروعات والمبادرات والبرامج المختلفة وأهمها مشروع الحقيبة المدرسية الذي يوفر العديد من المستلزمات، كما وفرت أجهزة حاسب آلي لعدد من الطلبة، فضلا عن تقديم مساعدات ومبادرات اجتماعية أخرى تصب في تعزيز الرغبة والقدرة على التعلم. هذا إلى جانب الدخول في شراكات مع مركز تقويم وتعليم الطفل لدعم الطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعلم.