أكد رئيس البعثة الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو أهمية الآلية الثلاثية كأداة حيوية لنزع فتيل التوترات وتجنب سوء التقدير بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.



ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس عن لاثارو قوله، خلال الاجتماع الذي عقد في رأس الناقورة جنوب لبنان، مع كبار ضباط الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي،:«لقد أكد مجلس الأمن على أهمية الآلية الثلاثية كأداة حيوية لنزع فتيل التوترات وتجنب سوء التقدير، ونحن في هذه الغرفة مسؤولون عن تحقيق ذلك، سيتطلب القيام بذلك محادثات بناءة والبحث عن حلول مربحة للجانبين».



وأعلنت «يونيفيل» في بيان، أنه «بعدما ترأس الاجتماع الثلاثي الأول له، أعرب رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام عن أمله في أن يستخدم المنتدى لتجاوز إلقاء البيانات الى التأكيد على إيجاد الحلول».



ولفت البيان إلى أنه «من خلال اتباع نهج عملي وبراجماتي، أشار الجنرال لاثارو إلى أن هدفه يتمثل في الوصول إلى نتائج بناءة من خلال الهيكل الثلاثي وآليات الارتباط والتنسيق الأخرى التي تضطلع بها اليونيفيل».



وأوضح البيان أن «القضايا التي نوقشت شملت الحوادث على طول الخط الأزرق، وانتهاكات المجال الجوي، والخروقات الجسيمة لوقف الأعمال العدائية في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 701.

كما دعا لاثارو الأطراف إلى المضي في وضع علامات على النقاط الواقعة على طول الخط الأزرق التي تم الاتفاق عليها سابقا».