القاهرة - هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي امس، حرص الدولة بكل أجهزتها على دعم قطاع الصناعة وتقديم ما يمكن من تيسيرات وحوافز تسهم في النهوض بهذا القطاع المهم وتجذب إليه المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية في تحقيق أوجه التنمية المستهدفة.



جاء ذلك خلال لقاء د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، امس، بالمهندس محمد السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة آليات دعم الصناعة المصرية.



ولفت مدبولي إلى عدد من الإجراءات والخطوات التي تم الإعلان عنها مؤخرا والتي تأتي في إطار خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها على الاقتصاد المصري، مؤكدا تطلع الحكومة لأن تسهم تلك الإجراءات في التخفيف من حدة تداعيات تلك الأزمة وإعطاء فرصة أكبر للقطاعات الاقتصادية للانطلاق وتحقيق مستهدفات التنمية المرجوة من تلك القطاعات.



وأوضح رئيس الوزراء أن جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة تتضمن توفير الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وكذا إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص ومن ذلك إصدار الرخصة الذهبية.



من جانبه، أشاد م.محمد السويدي بجهود الحكومة في إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين، ومن ذلك التكليف الصادر مؤخرا بتولي هيئة التنمية الصناعية مهمة سرعة إصدار التراخيص الصناعية، وذلك من خلال تعاملها المباشر مع أي جهة حكومية- نيابية عن المستثمر الصناعي تسهيلا للإجراءات وسرعة حصول المستثمر على التراخيص استعدادا لبدء الأعمال.



وأكد تقدير مجتمع الأعمال لما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات، دعما لقطاع الصناعة، قائلا: «اعتبرونا جنودا معكم لدعم بلدنا».



ونوه رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات بالتعاون والتنسيق الذي يتم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار جهود تطوير عدد من المدارس الفنية الصناعية، موضحا أن تطبيق تجربة التطوير هذه ستسهم في إحداث نقلة نوعية في التعليم الفني المصري، مشيرا إلى أنه سيتم تخريج أول دفعة من الطلاب، ممن حصلوا على أعلى مستويات من التدريب العملي في عدد من المصانع.