القاهرة - سامي عبدالفتاح



دون توقف.. يستعد الأهلي لمواجهة صعبة غدا السبت أمام إنبي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 15 للدوري المصري، وذلك بعد 48 ساعة فقط من تعادله سلباً أمام البنك الأهلي ضمن الجولة الـ 19 للمسابقة، مواصلا بذلك نزيف النقاط، إذ امتنع لاعبوه عن الفوز للمباراة الرابعة على التوالي وبالتالي خسارة 9 نقاط وعدم استغلاله الخسارة الأخيرة للزمالك وتعادل بيراميدز.



وبتعادله أمام البنك الأهلي، رفع الأهلي الذي يستعد لنهائي دوري أبطال أفريقيا في 30 الجاري، رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث وله 4 مؤجلات، فيما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 25 نقطة بالمركز الثامن.



وبعد التعادل الجديد، علق المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني قائلا: «كثرة الارتباطات والمسؤوليات تصعّب مهمة الفريق لأن علينا الفوز بكل البطولات التي نخوضها».

وأضاف: «قطعنا رحلة طويلة في العودة من الجزائر عقب لقاء وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. الرحلة استغرقت 7 ساعات مع يوم واحد للتحضير لمباراة البنك الأهلي».



وأشار إلى أن هذه الظروف ألقت بظلالها على جاهزية لاعبيه بدليل أنه لم يشرك التونسي علي معلول لعدم جاهزيته التامة بخلاف شكوى محمد الشناوي حارس المرمى من الإصابة واستبداله.



كما تنطلق غدا أيضأ الجولة الـ 20، فيستضيف إيسترن كومباني فريق سموحة، وسيكون المقاولون العرب ضيفا على طلائع الجيش الذي حقق قبل أيام فوزا مهماً على الزمالك، فيما ستكون مباراة الأهلي وإنبي في العاشرة مساء بتوقيت الكويت على ملعب المقاولون العرب الذي شهد تعادله مع البنك الأهلي والذي اشتكى منه موسيماني، قائلا: «لا أستطيع أن أحكم على فريقي عندما يلعب على هكذا ملاعب!».