الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلن مجلس أمناء جوائز الاتحاد القطري لكرة القدم أمس عن الأسماء الفائزة بجوائز الأفضل للموسم الرياضي 2021ـ2022، حيث فاز المدرب الإسباني لنادي الوكرة ماركيز لوبيز، بجائزة أفضل مدرب، والذي حصل على أعلى نسبة من الأصوات بلغت 71.11%، وذلك بعد منافسة مع المدرب القطري للنادي العربي يونس علي، والمدرب البرتغالي لنادي الدحيل لويس كاسترو، إلا أن لوبيز نجح في الحصول على الجائزة بعد أن قاد الوكرة للحصول على المركز الثالث في الدوري القطري، والخروج من الدور نصف نهائي كأس أمير قطر.



وكما فاز صانع ألعاب نادي السد أكرم عفيف بجائزة أفضل لاعب في الموسم، والذي حصل على أعلى نسبة من الأصوات بلغت 68%، متفوقا على منافسيه المهاجم الكيني لنادي الدحيل مايكل أولونغا، والمهاجم الأنغولي لنادي الوكرة جاسينتو دالا.



وبالنسبة لجائزة أفضل لاعب تحت 23 سنة فقط توج بها لاعب الغرافة همام الأمين، والذي حصل على أعلى نسبة من الأصوات بلغت 59.1%، بعد منافسة مع لاعب الريان هاشم علي، وحارس الدحيل صلاح زكريا.



وكان أولونغا مهاجم الدحيل قد حسم جائزة منصور مفتاح «الهداف» برصيد (24 هدفا) خلال بطولة الدوري.



وجائزة أفضل طاقم تحكيمي في الموسم ذهبت من نصيب، حكم الساحة عبدالهادي الرويلي، والحكم المساعد الأول خالد عايد خلف وحكم مساعد ثاني فيصل عيد الشمري، وأفضل حكم فيديو مساعد الـ«VAR» سعود علي العذبة.