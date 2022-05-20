قاد الموزع ستيفن كوري فريقه غولدن ستايت ووريرز، إلى فوز كبير على ضيفه دالاس مافريكس 112-87، في أولى مباريات الدور النهائي للمنطقة الغربية بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه».



وبعد ثلاثة أيام من قيادته دالاس إلى تدمير أفضل فريق في الموسم المنتظم فينيكس صنز، أخفق النجم السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش في زعزعة دفاعات غولدن ستايت التواق لاستعادة أمجاد العقد الماضي.



وخلافا لكرات أمطر بها دالاس سلة فينيكس في أريزونا الأحد الماضي، اكتفى دونتشيتش بتسجيل 6 من 18 محاولة على ملعب تشايس سنتر في سان فرانسيسكو.



أنهى دونتشيتش المباراة كأفضل مسجل لدى الخاسر مع 20 نقطة و7 متابعات، فيما توزع الرصيد التسجيلي لدى غولدن ستايت على كوري (21 نقطة و12 متابعة)، الكندي أندرو ويغينز (19 نقطة) والبديل جوردان بول (19 نقطة)، فيما سجل أربعة لاعبين آخرين 10 نقاط أو أكثر.