تعرض رئيس الوزراء الهولندي مارك روته لانتقادات من ساسة بالمعارضة بعدما تبين أنه كان يحذف رسائل نصية يدويا من هاتفه المحمول القديم لسنوات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت صحيفة "دي فولكس كرانت" أن روته اضطر لحذف رسائل نصية اعتيادية من هاتفه المحمول القديم بسبب سعته التخزينية الضئيلة. وتسلم رئيس الوزراء هاتفا محمولا جديدا الأسبوع الماضي.

وقال روته للصحفيين في لاهاي: "لا أحب الهواتف الذكية. العيب (فيها) هو الشاشة الصغيرة".

وقال ياس كلافر رئيس حزب الخضر إن استخدام روته لهاتفه القديم قد يمثل انتهاكا لقوانين الأرشفة الهولندية. وأضاف: "إن هذا سلوك رئيس وزراء يحاول بصورة محمومة أن يمنع كل المصارحة"، وأشار إلى رغبته في أن يسأل شركة الهاتف المحمول التي تشغل هاتف روته عما إذا كان يمكن استرجاع الرسائل.