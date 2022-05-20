أعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم، عن اكتشاف شجرة مؤخراً يبلغ ارتفاعها 83.2 متر، في محافظة زايوي في منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين، ما يُسجّل رقماً قياسياً جديداً كأطول شجرة في الصين.

واكتشف فريق استكشاف علمي من معهد النباتات التابع للأكاديمية، شجرة التنوب التي حطّمت الرقم القياسي، ضمن مساحة شاسعة من غابة عذراء، حيث يبلغ حجم قطرها عند أعلى الجذع 207 سم.

وتجاوز ارتفاع الشجرة المذكورة 76.8 متر المُسجّل لشجرة صنوبر بوتانيكا اكتُشفت مؤخراً في محافظة ميدوغ بمنطقة التبت، وارتفاع 81 إلى 82 متراً المسجل لشجرة كريبتوسبوريديوم تايوانية في تايوان.

وذكرت الأكاديمية أن الشجرة تسجل اكتشافاً جديداً في مسح البحوث العلمية الثاني لهضبة تشينغهاي-التبت.

وقال قوه كه، الباحث في المعهد وقائد الفريق العلمي، إن الغابة العذراء لشجرة التنوب تنتشر على مساحة تتميز بالتلال والوديان التي تقع على ارتفاع حوالي 2300 متر مع أنواع أخرى منوعة ونادرة من الأشجار والأوركيد والسرخس.

وأضاف قوه: "إن الفضل في تشكيل هذه الغابة العذراء الشاسعة والمحمية بشكل جيد يرجع إلى الطقس المحلي والظروف الجيولوجية، إلى جانب نُدرة الأنشطة البشرية فيها. وتتميز مجموعات الأشجار والأنظمة البيئية هنا بقيمة بالغة للبحوث العلمية وحماية البيئة الإيكولوجية".