آلاء خليفة

استنكرت جمعية أعضاء هيئة التدريس انهيار احد الألواح الزجاجية في مبنى كلية الآداب بجامعة الكويت بمدينة صباح السالم بالشدادية.

وقالت في بيان لها ان هذا الإهمال في الإشراف على المباني الجامعية وصيانتها قد يسبب أضرارا في الأرواح والممتلكات ويؤدي إلى أمور قد لا يحمد عقباها، حيث جاء هذا الحادث نذيرا لما تخفيه هذه المباني من مشكلات والتي من المفترض إنها حديثة.

وطالبت الجمعية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تكون جمعية أعضاء هيئة التدريس ممثلة فيها للتحقيق في هذا الحادث ومحاسبة المتسببين فيه بل وطالبت أن تمتد أعمال هذه اللجنة لفحص بقية المواقع الإنشائية والمباني قيد الإنشاء والتأكد أيضا من توافر متطلبات الأمن والسلامة لكل المباني والمنشآت.

وأكدت الجمعية أن موقع جامعة الكويت في الحرم الجامعي بالشدادية يعتبر صرحا أكاديميا كبيرا يليق بالكويت وجاء إنشاؤه تماشيا مع توجهات الدولة ورغبتها في التطوير ومواكبة الجامعات العالمية المرموقة، فالاهتمام بهذا الصرح العلمي وبجودة مبانيه وصيانة منشآته والمتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتأكد من جودة الخامات المستخدمة أجدى مئة مرة من الظهور الإعلامي المفتعل والذي لا طائل من ورائه ولا فائدة سوى المباهاة العقيمة التي لا تليق مطلقا مع قيم ورسالة وأهداف الكويت.