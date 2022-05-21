صارت المملكة المتحدة الوجهة الأكثر رواجا أمام السياح الأوروبيين الذين يبحثون عن متنفس بعد سنوات من القيود على حرية التنقل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

وتفوقت بريطانيا على إسبانيا كأفصل وجهة للسائحين الأوروبيين اعتبارا من آذار/ مارس 2022، وفقا لتقرير أعده معهد ماستركارد للاقتصاد عن توجهات السفر خلال العام الجاري.

وأصبحت المملكة المتحدة من الدول التي تتصدر انتعاش السياحة العالمية، الأمر الذي جعل السفر الترفيهي للبلاد يصل إلى نحو 70 % من مستويات ما قبل جائحة كورونا في غضون أربع شهور.

ودفع قرار الحكومة بإلغاء جميع قيود كوفيد- 19 المتبقية على السفر في آذار/ مارس عودة المملكة المتحدة كي تصبح مقصدا رائجا للسفر.