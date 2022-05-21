ودع نجوم الفن في مصر ، اليوم /السبت/ الفنان الكبير سمير صبري في جنازة مهيبة إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن سيطرت على الجميع.

وشهد مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر حضورا كثيفا الفنانين وجمهور وعشاق الفنان الراحل، كنا شهد تواجدا كثيفا لقوات الشرطة لتنظيم حركة المرور بمحيط المسجد.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل عقب صلاة الظهر قبل أن يصطحبوا الجثمان إلى مدينة الإسكندرية ليدفن في مقابر الأسرة.

وكان في مقدمة الحضور أحمد السقا، عمرو محمود ياسين ولقاء سويدان، ونهال عنبر، ومنير مكرم، وخالد جلال، والإعلامي محمود سعد، دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان، والفنانة دينا، ويسرا، وفيفي عبده، وليلى علوي، وإلهام شاهين، وميرفت أمين، ونادية الجندي.

من جانبه عبر الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، عن حزنه لرحيل الفنان الكبير، وقال، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن رحيل سمير صبري خسارة كبيرة للفن المصري والعربي، مشيرا إلى أنه كان فنانا متميزا وستظل أعماله باقية في وجدان الجمهور المصري والعربي.

كما شاركت الفنانة القديرة سميرة أحمد، في وداع الراحل، وقالت لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "أعماله ستبقى خالدة"

ورحل الفنان سمير صبري، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، تاركا إرثا فنيا كبيرا، ومن أبرز أعماله على الشاشة الكبيرة هي حكاية، ومن غير ميعاد، واللص والكلاب، وزقاق المدق، والمتمردة، وأخطر رجل في العالم، والهارب من الزواج.