صرح الممثل الأمريكي مايلز تيلر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأن الاستعداد لدور الطيار المقاتل برادلي "روستر" برادشو في الفيلم الأمريكي "توب جان: مافريك"، كان صعبا.

وقال تيلر 35/ عاما/ في مقابلة " لن أقول أنني استمتعت ببعض أجزاء الفيلم" ،مضيفا "لا أريد أن أقلل من حجم الضغط الذي يتعرض له جسدك لتكون قادرا على فعل هذا كل يوم".

كان تيلر يستقل طائرة نفاثة أسبوعيا لمدة عام للتدريب على الطيران.

وبعد أكثر من ثلاثة عقود على تحقيق الفيلم إيرادات ضخمة ، وهو بطولة الأمريكيين توم كروز وكيلي ماكجيليس، توالت أجزاء أخرى لقصة الطيار السريع بيت "مافريك" ميتشيل .

وقال تيلر "لم أكن قد ولدت عندما تم عرض الجزء الأول ولكن لحسن الحظ يعرض /توب جان/ على شاشة التلفزيون"، مضيفا أنه شاهده "عندما كان تقريبا في الثالثة عشر من العمر".

ومن المقرر عرض الفيلم في 26 أيار/مايو في ألمانيا وفي الولايات المتحدة في اليوم التالي.

وتحتم على تيلر والممثلين الآخرين بينهم كروز، القيام باستعدادات مكثفة لعدة أشهر قبل تصوير الفيلم لكي يعتادوا على قوة الجاذبية في طائرة مقاتلة نفاثة.

وقال تيلر: "كانت هناك قطعا لحظات استمتعت بها.. وفي لحظات أخرى لم أستطع الانتظار للعودة إلى الأرض".

غير أنه لم يُسمح لهم في الفيلم بقيادة المقاتلات النفاثة إف 18 بأنفسهم.