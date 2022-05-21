أظهر أول إحصاء فيدرالي شامل لتجارة الأسلحة النارية خلال عقدين، أن الولايات المتحدة في منتصف طفرة كبيرة في شراء تلك الأسلحة، لا تُظهر أي علامة على الانحسار، حيث زاد عدد الأسلحة النارية التي يتم إنتاجها سنويا ثلاثة أضعاف تقريبا منذ عام 2000 وارتفع بشكل حاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)) أن الإحصاءات التي نشرها مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات يوم الثلاثاء، "رسمت صورة إحصائية واضحة لأمة تسلح نفسها بشكل كامل. لقد استفاد المشترون من تخفيف قيود الأسلحة من قبل المحكمة العليا والكونجرس والمجالس التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون."

وذكر التقرير أن هذه البيانات وثقت تحولا جذريا في طلب المستهلكين من حائزي الأسلحة، الأمر الذي كانت له آثار تجارية وثقافية وسياسية عميقة، فبداية من عام 2009، بدأت المسدسات شبه الآلية من نوع جلوك، التي يتم شراؤها للحماية الشخصية ، تتفوق في حجم المبيعات على البنادق، التي كانت تستخدم عادة في الصيد.