واجب على كل فرد أن يلتزم بالانظمة والقوانين، وكذلك يجـــب ان يلتزم بنفسه أيضا، ويتجنب أي مشاكل، سواء في حياته الاجتماعية او من حيث القوانين والانظمة لكي لا يأخذ أي جزاء أو عقاب، وهناك التزامات مدنية تخضع للمسؤولية وأيضـا التزامـــات طبيعية، وامثلـــة عليها مثل الايفــــاء بالحقــوق وأيضـــا التزام نفسي مع الشخص بأن يحث نفسه على التطوير في جميع مجالات الحياة واكتساب الخبرة وتطوير الذات، كل هذه الامور تساعد على تحفيز الشخص في شكل ايجابي وسليم ونمو مستوى الفكري، وأيضا المبادرة في العمـــل وتتنــوع مصادر الالتزام ومنها مصادر إراديـــة، وهي تكون تصرف الشخص نفسه الانفرادي وما يترتب عليه من فعل جيد او سيئ، واما المصــادر غير الإرادية فهي التي تتمثل بالقانون والتقصير في عمل معين.

محمد مشعل العتيبي

تخصص قانون/ كلية الدراسات التجارية