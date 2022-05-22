تقدم ما يزيد على 3000 طالب وطالبة من الراغبين في الالتحاق بجامعة الكويت للعام المقبل لتأدية اختبارات القدرات الأكاديمية والتي عقدت في مباني مدينة صباح السالم الجامعية.



وقد قدمت جميع الاختبارات إلكترونيا، وهي اختبارات الرياضيات واللغة الإنجليزية، وقامت إدارة الأمن والسلامة بتنظيم هذا الحدث وساعد في ذلك الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت.



يذكر أن الجامعة تقدم ثلاث فرص لاختبارات القدرات في كل عام جامعي، ويعد هذا الاختبار الأول من اختبارات الفرصة الثالثة والأخيرة، وسيعقد الاختبار الأخير الأسبوع المقبل لنحو 6500 طالب وطالبة، وسيقدم في اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، إضافة إلى الرياضيات، كما سيتم تقديم الاختبارات للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.