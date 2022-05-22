الطلب على بناء المنازل يحرك منتجاتنا من الإسمنت والخرسانة الجاهزة والطابوق

وضعنا سيناريوهات لارتفاعات سعر الفائدة في 2022 وخطواتنا محسوبة وحذرة



رباب الجوهري

جاء من خلفية مصرفية عريقة، يحمل سيرة ذاتية مليئة بالتحديات والإنجازات انعكست إيجابيا على أرباح المؤسسات التي ترأسها الى أن صعد بها الى القمة، إنه رئيس مجلس إدارة شركة «أسيكو للصناعات» مازن الناهض الذي دائما ما تجده منهمكا في العمل دون توقف.

أكد الناهض في أكثر من مرة التزام شركته بمعايير البناء العالمية.

وأشار في حوار شامل مع «الأنباء» على دور المدن السكنية، مثل مدينة المطلاع، في تحريك مفاصل سوق البناء والتشييد، كما رأى الناهض ان شح العمالة وارتفاع تكاليف الشحن هما أكبر العقبات التي تقف حائلا أمام عمل الشركة في السوق، لاسيما أنهما السببان الرئيسيان لارتفاع أسعار مواد البناء، مشيرا الى أن أزمة كورونا طالت قطاعات الشركة المختلفة لاسيما القطاع الفندقي في الإمارات. وأشاد الناهض بالبنية التحتية في الكويت، مشيرا إلى أن الانتقادات التي تطول تلك البنية لم تضع في الاعتبار مدة المشروع التي قد تتجاوز سنوات وللإجراءات الحكومية الطويلة في بعض الأحيان.

وأكد الناهض أن الارتفاعات الحادة في سعر الفائدة كانت متوقعة وان اسيكو وضعت تلك الزيادات في الحسبان، ولهذا تحاول خلال الفترة الحالية تقليل حجم اقتراضها من المصارف.

وتطرق الى العديد من الموضوعات التي تهم قطاع البناء والتشييد، واستعرض التحديات التي تواجه الشركات في المنطقة، والتي على رأسها الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي ستؤثر على أرباح الشركات، وإلى تفاصيل في الحوار التالي:

حدثنا عن المدن السكنية في مدينة المطلاع ودور «أسيكو للصناعات» في تنمية تلك المدن.



٭ لا شك أن أي مشروع إنشائي يتم طرحه من قبل الحكومة أو القطاع الخاص يتم فيه توزيع الأراضي وتسليمها للمستحقين الذين يقومون بترتيب علمية البناء من خلال الادخار أو الاقتراض والحصول على الدعم مما يتيح للأسر الجديدة بناء منازلهم، وهنا يبدأ دور «أسيكو» المحوري كشركة متخصصة في البناء والتشييد، حيث نتسلم المعاملة من المواطن ونحدد التكلفة الاجمالية للبناء والخدمات المصاحبة له، ولا شك أن الطلب على بناء المنازل يحرك منتجاتنا من الاسمنت والخرسانة الجاهزة والطابوق وغيرها بشكل جذري.



ما الذي يميز«أسيكو للصناعات» عن غيرها من الشركات العاملة في قطاع البناء؟



٭ الذي يميز «اسيكو» مقارنة بباقي الشركات الأخرى هو القدرات التصنيعية التكاملية لمختلف منتجات البناء الأساسية بالإضافة الى الميزة التنافسية خصوصا من ناحية الجودة العالية والسعر، مما أدى الى حصول الشركة على أكبر حصة سوقية من الطابوق الأبيض في الكويت وثاني أكبر منتج لمادة الاسمنت في الدولة لكل أنواع الاسمنت وبخاصة الأنواع عالية الجودة من الاسمنت الذي يستخدم في بناء المباني ذات التعرض للمياه الجوفية حيث تنتج الشركة اسمنتا مقاوما للأملاح عالي الجودة. وتملك الشركة أكبر اسطول للخرسانة الاسمنتية (الخلط الجاهز)، كما أن لدينا منتج الطابوق الاسمنتي المتنوع الأشكال والمواصفات، فضلا عن أسطول الخدمات اللوجستية وتميزنا بخدمة ما بعد البيع، مما منحنا القدرة على توصيل المواد بسهولة ويسر.



ما تقييمك لسوق مواد البناء والمقاولات؟



٭ برزت في الفترة الأخيرة مشكلة شح العمالة لاسيما في ظل ارتفاع كلفة الأيدي العاملة التي أدت الى حدوث زيادة واضحة في تكاليف البناء بشكل عام تجاوزت 25% من التكلفة، واليوم عندما ننظر الى الزيادات التي حصلت في أسعار مواد البناء نجدها مرتبطة بارتفاع كلفة الشحن وندرة المواد حيث زادت اسعارها بشكل خيالي، فعلى سبيل المثال عندما نقوم بشحن المواد الخام لتصنيع الأسمنت وباقي المنتجات على سبيل المثال فإن تكلفة الشحن ترتفع بمعدل 3 أضعاف ما كانت عليه بالسابق.



أي القطاعات في الشركة تتصدر قائمة الأكثر نشاطا؟



٭ القطاع الصناعي من أكثر القطاعات نشاطا في المجموعة، فالمصانع لدينا تعمل 24 ساعة لنكون مستعدون لتلبية احتياج أي مشروع حيوي إنشائي في الكويت، لاسيما في ظل امتلاكنا المعرفة العلمية والقدرات التصنيعية المتنوعة للمواد اللازمة، ونحن نولي قطاع المقاولات الأهمية لمواكبة الشركة لأفضل سبل إدارة المشاريع وقدراتها لتنفيذ المشاريع الانشائية وتسليمها في الموعد المحدد وبأقل التكاليف.



ما توجهات «أسيكو» عقب أزمة كورونا؟



٭ لدينا توجهات حذرة ومدروسة، لكن الأزمات والكوارث الطبيعة خارجة عن التخطيط فعلى سبيل المثال هناك ظروف حدثت خارجة عن الإرادة كفرض الحظر، ولم يكن أمامنا كشركة سوى مشاريع البنية التحتية مما أدى الى انخفاض إنتاجية المصانع في العام 2020 نتيجة لأزمة كورونا. ولدينا قسم في الشركة لإدارة المخاطر في حال حدوث أزمة جديدة لا قدر الله خصوصا أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات تأثرا بالكوارث والأزمات، حيث إن القطاع الصناعي مختلف عن قطاعات أخرى كالقطاع المصرفي وقطاع الاتصالات الذي كانت تسير أعمالها بشكل جيد بسبب اعتمادها على التكنولوجيا.



هل لديكم خطة للتوسع في الخارج؟



٭ حاليا ليس لدينا خطط لأي توسعات خارجية، لكننا دائما نبحث عن الفرص التي تعود بالمنفعة على الشركة والمساهمين.



لديكم استثمارات في الإمارات في القطاع الفندقي حدثنا عن آخر المستجدات؟



٭ بالفعل لدينا استثمارات في الإمارات تمتد لأكثر من 10 سنوات في القطاع العقاري تتركز في مجموعة فنادق ومكاتب في الإمارات منها«فندق فوكو»على سبيل المثال المصنف خمس نجوم و«نسيمة تاور»، ويتكون من شقق فندقية ومكاتب وفندق «راديسون بلو» في امارة الفجيرة وغيرها. وتلك الاستثمارات تأثرت بطبيعة الحال حيث تراجعت الأعمال التشغيلية بشكل كبير خلال فترة كورونا، ولا شك أن الأزمة خلقت أوضاعا وظروفا سيئة والدخل تراجع بشكل جلي، لكن الأوضاع حاليا تحسنت مجددا، كما أرى أن معرض أكسبو دبي أحدث طفرة كبيرة وساهم في تحريك السوق مجددا وتحسنت الأسعار وأصبح هناك إقبال كبير على إمارة دبي بالذات وبشكل ملحوظ.



ماذا عن توسعات الشركة محليا؟



٭ أي خطط للتوسع ستكون مدروسة بناء على معطيات السوق ولن يكون بشكل كبير، لكننا نتجه إلى التركيز على قطاع المقاولات بشكل أكبر. ومن ناحية الانتاج الصناعي، جميع خطوط الإنتاج التي تعمل لدينا تعطينا الانتاج الكافي ولسنا في حاجة بالوقت الحالي إلى زيادتها لأن الكمية كافية بالمنظور القريب.



حدثت زيادة في سعر الفائدة مؤخرا، ما تداعيات هذا الأمر على أرباح الشركات وعلى القطاع الصناعي بشكل خاص من وجهة نظركم؟



٭ لا شك أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي الى ارتفاع في سعر الاقتراض من المصارف، وبالتالي هناك أثر مباشر على نتائج أرباحنا، ولكن ارتفاعات الفائدة لم تحدث بشكل فجائي، ولكن كانت هناك توقعات سابقة ووضعنا بالفعل سيناريوهات لتلك الارتفاعات، فعلى سبيل المثال وضعنا سابقا سيناريو لارتفاعات 2022 وتم احتساب حجم الارتفاعات المرتقبة خلال الخمس سنوات القادمة بناء على المنظومة الحالية، ونحن مدركون الى أن سعر الفائدة في تصاعد مستمر والتكلفة تزداد تدريجيا ولهذا نحاول بقدر الإمكان تقليل القروض المستحقة لدى للمصارف، لاسيما ان خطواتنا مدروسة وحذرة.



كون شركة «أسيكو» أحد أكبر الشركات العاملة في قطاع البناء والمقاولات فإن علاقتها جيدة بالمصارف، حدثنا عن الأمر؟



٭ مهما كانت علاقة أسيكو أو الشركات الأخرى جيدة بالبنوك وهو الحال ولله الحمد، فإن القطاع المصرفي بشكل عام يتطلع بالمقام الأول الى التأكد من الملاءة المالية للشركة وقدرتها على سداد القروض المستحقة عليها، وتقوم البنوك أيضا بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية وتحديد مدى كفايتها لتسديد قيمة هذه القروض.



كيف تنظر الى البنية التحتية في الكويت؟



٭ بالرغم من بعض الانتقادات والشكاوى التي يطلقها البعض والتي تنصب غالبيتها على الطرق المتهالكة، أرى أن البنية التحتية في الكويت في تحسن لاسيما مع سلسلة الطرق والجسور الجديدة التي تم انشاؤها مؤخرا ولهذا أرى أن الأوضاع جيدة ولكننا دائما نسعى الى تحقيق الكمال.

والبعض ينتقد طول مدة تنفيذ المشاريع والذي يعد أمرا خارج على الإرادة في بعض الأحيان، فالأمر معقد الى حد ما لاسيما ان طبيعة الكويت تختلف عن نظيراتها في الدول الأخرى، حيث إن لدينا طريقة تنفيذ وإجراءات حكومية بطيئة وبيروقراطية مختلفة عن باقي دول الخليج.





2300 موظف في الشركة



قال مازن الناهض أن لدى «أسيكو» حوالي 2300 موظف يعملون وفق منظومة انسيابية، حيث إن لدينا فريقا تنفيذيا يعمل بكفاءة عالية.



وعن أكبر التحديات التي تواجه الشركة حاليا، قال الناهض أن أولها هو الارتفاع المطرد في أسعار مواد الخام والبناء والتي نتجت عن عدة أسباب منها شح في الأيدي العاملة ما انعكس سلبا على منظومة البناء، ثانيا الأزمة الروسية- الأوكرانية التي أثرت على أسعار الشحن، حيث وصلت أسعار الشحن الى 3 أضعاف ما كانت عليه وهذا شيء غير جيد.



المشاركة في المعارض



عن مشاركة «اسيكو» في معرض البناء بيتك قال الناهض أنه كان فرصة جيدة لتقديم منتجات الشركة بشتى أنواعها للمواطنين والشركات وكانت فرصة لنعرفهم على الخدمات التي نقدمها، نحن كشركة صناعية نقدم للمواطن كل احتياجاته، حيث إننا شركة مصنعة لمواد البناء ونلتزم بمعايير جودة الخدمة والسعر.



تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية



قال الناهض أن الفترة الماضيـة كانـت قاسيــة والتـي فرضتها الظروف الوبائيـة العالمية، أما الآن نحن نمــر بمشكلة الحرب بيـن روسيــا وأوكرانيـا التي تعتبر أمرا خطيرا، لاسيما ان روسيا تزود 40% من احتياجات الطاقة الى أوروبا وتعتبر روسيـا وأوكرانيــا من أكبر منتجي القمــح والمواد الغذائيــة في العالم، حيث يستحوذان على 45% من حجم الإنتاج العالمــي وحــدوث أي خلل فـي تلــك المنظومة سيؤثــر علـى العالــم كلـــه وليس البلدين فقط.



مقتطفات من حوار الناهض



٭ نستورد المواد الخام من دول مجلس التعاون الخليجي والاتحادي الأوروبي.



٭ معرض إكسبو أحدث طفرة في دولة الإمارات وانعش قطاع الفنادق في مجموعة اسيكو.



٭ نمتلك اكبر أسطول للخرسانة الإسمنتية (الخلط الجاهز) ولدينا منتج الطابوق الإسمنتي المتنوع الأشكال والمواصفات.