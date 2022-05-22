علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية، عن أن أكثر من 650 ألف مواطن ومواطنة يخضعون للتأمينات الاجتماعية في الكويت، وذلك بما يزيد على 44% من أعداد الكويتيين البالغ 1.47 مليون كويتي وكويتية، من بينهم 597.4 ألفا من المدنيين العاملين لدى أصحاب عمل والعاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، ومتضمنة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين، بالإضافة إلى 53.26 ألفا تأمين على العسكريين من دون بيان المؤمن عليهم منهم.



وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أنه بنهاية عام 2021 بلغ أعداد المؤمن عليهم من المدنيين 404.44 آلاف مواطن ومواطنة، بينما بلغ أعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة نحو 153.64 ألف مواطن ومواطنة من بينهم 122.37 ألفا من المدنيين، و31.26 ألف من العسكريين، وبلغت أعداد المستحقين للمعاشات ويصرفون نحو 92.59 ألف مواطن ومواطنة من بينهم 70.6 ألفا من المدنيين، و21.99 ألفا من العسكريين.