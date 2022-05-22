مفرح الشمري



بعد سلسلة ورش تدريبية افتراضية جراء جائحة كوفيد-19، تخصص الإعلامية رانيا برغوت لطلاب برنامج «الجوهر» للتدريب الإعلامي، ورشة عمل بعنوان «إعداد المذيع»، والتي ستنطلق مطلع يونيو المقبل، وتقام على مدى 6 أيام متواصلة.



تغطي محاور الورشة مجمل التقنيات والأدوات لتمكين المتدربين والمتدربات من مهارات التقديم التلفزيوني وفنون إقامة الحلقات والبرامج الحوارية، إضافة إلى تمكين كل متدرب من تطوير شخصية فريدة ومستقلة لذاته أمام الشاشة، تختلف عن غيره من مقدمي البرامج.



الورشة التي تنظمها «أكاديمية لوياك للفنون - لابا»، تعد فرصة لتعزيز الثقة بالنفس لدى المتدربين والمتدربات، حيث إنها تتضمن مجموعة واسعة من المهارات والتطبيقات العملية، من ضمنها الوقوف أمام الكاميرا وتجاوز الخوف، تسجيل مقاطع فيديو، القراءة من جهاز الأوتوكيو، ضبط لغة الجسد ونبرة الصوت، إضافة إلى إتقان استخدام الأدوات السمعية والبصرية والتعامل مع معدي البرامج وفريق العمل خلال التصوير داخل الاستديو.



هذا، وتشمل ورشة «إعداد المذيع» تمارين تدريبية داخل الاستديو، إلى جانب نصائح حول كيفية تجاوز المتدربين لمقابلات العمل بثقة ونجاح، وسبل التسويق والترويج لأنفسهم كمقدمي برامج.

تتخلل الورشة كذلك زيارة ميدانية لإحدى القنوات التلفزيونية في الكويت، لاطلاع المشاركين عن كثب حول آليات تصوير البرامج والنشرات الإخبارية.



يذكر أن برنامج «الجوهر» للتدريب الإعلامي، البرنامج الأول من نوعه في المنطقة، ينفذ في موسمه الثاني برعاية شركة المركز المالي، جريدة «الجريدة»، شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (هيسكو)، أكاديمية «لابا» وفندق فوربوينتس شيراتون.