توجت شركة الوطني للاستثمار بستة جوائز من Refinitiv Lipper Fund Awards لعام 2022 عن صندوق الوطني للأسهم الكويتية كأفضل صندوق أسهم كويتية على مدار ثلاث، خمس، وعشر سنوات في فئتي جوائز MENA Markets Fund وجوائز MENA Markets Domestic Fund.



ولأكثر من 30 عاما وفي أكثر من 17 دولة حول العالم، كرمت جوائز Refinitiv Lipper Fund المرموقة الصناديق وشركات إدارة الصناديق التي تفوقت في إحراز معدل أداء قوي حسب المخاطر وبالمقارنة مع أقرانها.



استنادا إلى عدد من المعايير موضوعية هذا إلى جانب العمق الذي لا مثيل له لبيانات ومعلومات الصناديق، الأمر الذي يكرس المستوى الفريد والمكانة المميزة لهذه الجائزة ويضمن أن يكون لها قيمة مستمرة.

حيث تشكل بيانات الصناديق المتميزة والمنهجية المتخصصة أساسا للتأهل لهذه الجائزة المرموقة، والتي تمثل اعترافا بالتميز في إدارة الصناديق.



وبهذه المناسبة، قال شادي خضر، مدير إدارة الأصول الإقليمية في شركة الوطني للاستثمار: نحن فخورون بهذا التكريم الذي يمثل شهادة مهمة على القدرات الكبيرة التي يتمتع بها فريق إدارة الأصول لدينا والحائز جوائز متعددة تبرهن على امتلاكنا أفضل الكفاءات المحترفة في منطقة الخليج.



وأضاف: يعكس التتويج نجاح فلسفتنا الاستثمارية التي تركز على نمو رأس المال المستدام واستراتيجيات الاستثمار السليمة.

حيث يشكل الفوز بهذه الجوائز دليلا إضافيا على الخبرة المهنية العالية للفريق وسجله الحافل الممتد لأكثر من 12 عاما، والأداء القوي لمنتجاتنا الاستثمارية في أسواق الكويت والخليج.



وتابع: تحتل شركة الوطني للاستثمار موقعا رائدا في قطاع الاستثمار نتيجة سعيها الدؤوب لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائها وأهدافهم وتحقق عوائد مالية مجزية على المدى الطويل.



وأثنى خضر على فريق إدارة الأصول الذي أسفرت جهوده وعمله الدؤوب عن نتائج متميزة توجت بالفوز بجوائز Lipper Awards للعام الثاني على التوالي.



وصرح روبرت جينكينز، رئيس قسم البحوث في Refinitiv Lipper قائلا: لقد كرمت جوائز Refinitiv Lipper Fund المدراء الذين نجحوا في مواجهة عوامل السوق الصعبة التي لم نشهدها منذ عقود، بما في ذلك ارتفاع التضخم، وتراجع حجم العمالة والقيود المستمرة على سلسلة التوريد العالمية، ما مكن المستثمرين من الحفاظ على مستوى الثقة بالاقتصاد وسط أجواء من عدم اليقين، حيث يستمر الوباء في حجب التوقعات وتغيير التطلعات.

وأضاف أن مديري الصناديق ينظرون إلى ما هو أبعد من بيانات الأرباح ويأخذون في الاعتبار تأثيرات الموجات الفيروسية، ما يجعل الإدارة النشطة أكثر صعوبة من أي وقت مضى، مثمنا جهود الفائزين بجائزة صندوق Refinitiv Lipper لعام 2022 مثل الوطني للاستثمار لتقديمهم أداء متفوقا وما يصاحب ذلك من طمأنينة من الاتساق في محافظ المستثمرين في وقت يشهد تغييرا غير مسبوق».



جدير بالذكر أن شركة الوطني للاستثمار هي شركة رائدة في إدارة الأصول في المنطقة، حيث لديها ما يزيد على 7.8 مليارات دولار من الأصول المدارة محليا وإقليميا وعالميا كما في 31 مارس 2022، ولديها فرق استثمارية متخصصة تعمل في الكويت إضافة إلى العديد من الأسواق الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي.