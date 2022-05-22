القاهرة ـ خديجة حمودة



طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من مراحل مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي في أسرع وقت ممكن.



وقال السيسي في مداخلة له خلال افتتاحه امس مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي بطريق القاهرة ـ الضبعة ـ إن «إجراءات الدولة تحتاج الكثير من الفهم والدراسات لتحديد جدوى المشروع والخطط المستقبلية»، مشيرا إلى أن تكلفة الزراعة في مشروع مستقبل مصر أعلى بكثير من أي مكان في الدلتا».



واضاف: «تعقيبا على عرض قدمه بهاء الغنام مدير المشروع، إننا نريد أن نطمئن على مشروعاتنا، ومعنا المستثمرون والإعلام وأجهزة الدولة ونتحدث مع الجميع بشكل واضح».



ونبه الرئيس إلى أن كل إجراء لم ننفذه فيما مضى، وكل إجراء لم تلتفت الدولة له ـ ليس خلال السنة أوالعشرة أوالعشرين سنة الماضية ولكن على مدى 40 أو 50 سنة مضت ـ ندفع ثمنه حاليا، ولذلك هناك نقاش وحوار وحراك كبير ونحن سعداء بذلك.



وأردف: «هناك من يتساءل لماذا كل هذه التكاليف خاصة ونحن نتحدث عن مبالغ مالية ضخمة تصل إلى مبلغ يتراوح ما بين 200 و300 ألف جنيه كتكلفة لاستصلاح الفدان الواحد بما يعني أن تكلفة المليون فدان تصل إلى 200 ـ 250 مليار جنيه استنادا لتقديرات الأسعار قبل سنتين أو ثلاثة، وبالطبع سترتفع هذه التكلفة حاليا»، متسائلا: ماذا سيكون الوضع عليه إذا لم نكن بدأنا بالفعل؟.



وقال الرئيس السيسي إن السنوات العشر الماضية شهدت زيادة سكانية تقدر بنحو 20 مليون نسمة.. متسائلا «ما كم طلباتهم من السلع الأساسية.. وهل نمو الدولة وإنتاجها يكفي هذا؟».



وفند الرئيس السيسي ما يتردد من دعوات بإعادة ترتيب الأولويات قائلا: إننا لا نتحدث عن رفاهية بل عن عناصر مهمة، وبالتالي لا يمكن أبدا عندما نتحدث في بناء مشروع مهم مثل مستقبل مصر للإنتاج الزراعي وأيضا الموجود في توشكي أن أترك الأولويات من كهرباء وطرق وخلافه لمرحلة متأخرة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا رفع كفاء وتوسعة طريق الضبعة، داعيا إلى ضرورة تحري الدقة فيما يتم تناوله بشأن المشروعات الكبرى التي لم يكن من الممكن تأخير تنفيذها.



وأضاف «نحن ننفق على 10 ملايين فدان لتحسين مستوى معيشة الناس وهو الأمر الذي لم يتم خلال السنوات الماضية بتكلفة تصل إلى تريليون جنيه وبالتالي ما يتم إنفاقه ليس بالكثير من أجل الزراعة وإقامة شبكات كهرباء وطرق وتسوية الأرض ومد شبكات الري والترع.. وما تم في مصر خلال 400 ـ 500 سنة لزراعة أراضي الدلتا نريد الآن أن نحققه في 4 أو 5 سنوات في الصحراء وبالتالي فإن ما يتم إنجازه هو أمر عظيم».



من ناحية أخرى، أكد الرئيس السيسي أن القوات المسلحة لم تحارب الإرهاب فقط، وإنما حاربت التخلف والتردي ومساندة الدولة جنبا إلى جنب مع المستثمرين ورجال الأعمال لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.