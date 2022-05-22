أبدت روسيا معارضتها لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود مع تركيا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في شمال سورية، في محاولة من موسكو للضغط على المجتمع الدولي لدعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في البلاد التي تعرقلها أميركا، في حين دعت عدة دول غربية إلى توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري وتكثيفها دون تأجيل.



وكرر نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي موقف موسكو الذي يعتبر إيصال المساعدات عبر تركيا انتهاك لسيادة سورية ووحدة أراضيها»، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول سورية، وفقا لموقع «روسيا اليوم».



من جانبه، دعا السفير جيمس كاريوكي، نائب مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إلى توسيع نطاق وصول المساعدات.