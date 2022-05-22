أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية ان مؤسسة البترول الكويتية وجهت الشركات النفطية التابعة إلى رصد الشواغر الوظيفية في القطاع النفطي وذلك حتى نهاية مارس 2022، مشيرة إلى ان الشركات تقوم حاليا برصد تلك الشواغر سواء على سلم الدرجات الوظيفية أو على عقود المقاولين. وقالت المصادر ان الشواغر الوظيفية في القطاع النفطي يتوقع ان تزيد على ألفي شاغر وظيفي على سلم الدرجات. وأشارت إلى ان هدف «البترول» من رصد الوظائف الشاغرة الاستعداد للكشف عنها عقب تشكيل الحكومة.



وبينت ان الوظائف الفنية الشاغرة تتركز في شركات نفط الكويت والبترول الوطنية و«كيبيك»، وأرجعت المصادر وجود هذه الشواغر الوظيفية إلى انتهاء خدمة عدد من العاملين وانتقال البعض إلى شركات نفطية زميلة وإنهاء خدمات عدد من العمالة الوافدة.