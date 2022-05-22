خالد العرافة



أكد مصدر مسؤول، أن ديوان الخدمة يستعد لاستقبال طلبات موظفي الجهات الحكومية الخاصة بصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات بعد التدقيق عليها من قبل تلك الجهات تمهيدا لحصرها وإرسالها إلى وزارة المالية لتوفير المبلغ المطلوب عن كل جهة، مشيرا إلى أن سقف البيع مفتوح للموظف دون تحديد بشرط الإبقاء على 30 يوما في رصيد الموظف. وقال المصدر في تصريح لـ «الأنباء»، ان البدل النقدي الذي سيصرف نظير الانتفاع مقابل رصيد الإجازات سيخصم منه أي بدلات نقدية تتعارض مع القرار منها على سبيل المثال بدل النوبة أو الخفارة، وبدل الموقع وأي بدلات أخرى متعلقه بأداء العمل اليومي للموظف، مشيرا إلى ان البدل النقدي سيصرف للمستفيد من غير تلك البدلات. وأضاف المصدر ان وزارة الصحة وضعها مختلف تماما، حيث ان هناك قرارا وزاريا صادرا من وزير الصحة د.خالد السعيد يقضي باستمرار صرف بدلي الخفارة والتدريب للأطباء البشريين والأسنان أثناء تمتعهم بإجازة ويأتي ذلك القرار متوافقا مع شروط وضوابط صرف البدل النقدي الذي اصدره مجلس الخدمة المدنية الذي اشترط حصول الموظف أثناء خدمته على ذات المرتب الذي يصرف له فيما لو صرح له بإجازة دورية. الأمر الذي سيجعل الكادر الطبي متميزا عن غيره من الموظفين في هذا البدل.



وتوقع المصدر أن يصل أعلى بيع لرصيد الإجازات بين الموظفين في مختلف وزارات الدولة بين 200 و250 يوما.