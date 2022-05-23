تم في الكويت امس التوقيع على اتفاقية قرض ثلاثية بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وحكومتي ولاية سانتافي وولاية قرطبة بضمان جمهورية الأرجنتين، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضا مقداره 15.2 مليون دينار، أي ما يعادل حوالي 50 مليون دولار أمريكي، وذلك للإسهام في تمويل مشروع منظومة توفير المياه لولايتي سانتافي وقرطبة المرحلة الأولى ـ الجزء (أ).



ووقع اتفاقية القرض نيابة عن ولاية سانتافي عمر أنخيل بيروتي ـ حاكم ولاية سانتافي، ووقع نيابة عن ولاية قرطبة خوان سكاريتي ـ حاكم ولاية قرطبة، بينما وقع اتفاقية القرض نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم ـ المدير العام.



ويهدف المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ولايتي سانتافي وقرطبة، ويغطي منطقة كوروندا الواقعة في الجزء (أ) من المرحلة الأولى من المشروع، وذلك عن طريق إنشاء منظومة مياه جديدة لتوفير كميات كافية ومستدامة وذات نوعية عالية من مياه الشرب من نهر كوروندا، لمقابلة الطلب المتزايد على المياه، مما يؤدي إلى تحسين الصحة العامة ورفع المستوى المعيشي والاجتماعي لسكان المنطقة.



ويتكون المشروع بشكل أساسي من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، ويشمل إنشاء مأخذ، ومحطة معالجة مياه، والخط الناقل الرئيسي وتفرعاته وخزانات المياه، وتوسعة شبكات المياه في منطقة كوروندا، بالإضافة إلى الوصلات المنزلية الجديدة. كما يشمل المشروع الخدمات الاستشارية واستملاكات الأراضي والتعويضات اللازمة لتنفيذ المشروع. ومن المتوقع إنجاز المشروع بمنتصف 2025. يقدر إجمالي تكاليف المشروع بحوالي 7.79 مليارات بيزو أرجنتيني أي ما يعادل حوالي 23.59 مليون دينار، ويغطي قرض الصندوق المقترح وقيمته 15.2 مليون دينار حوالي 64.43% من تكاليف المشروع. بينما ستتولى حكومتي سانتافي وقرطبة تغطية باقي التكاليف.



ويمثل قرض الصندوق الكويتي المشار إليه القرض السادس الذي يقدمه الصندوق لجمهورية الأرجنتين، حيث سبق للصندوق تقديم خمسة قروض بلغت قيمتها حوالي 70 مليون دينار كويتي، لتمويل عدة مشاريع في قطاع المياه والنقل، سحب منها حوالي 32 مليون دينار، وسدد منها حوالي 13 مليون دينار حتى تاريخه ما يشكل 39% من نسبة السداد.