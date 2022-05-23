قال الأمين العام للمجلس البلدي بالتكليف جاسم الحبيب إن الأمانة العامة للمجلس تسلمت من القضاة والمستشارين المشرفين على انتخابات المجلس البلدي 2022 جميع صناديق الاقتراع التي استخدمت في العملية الانتخابية مغلقة ومختومة بالشمع الاحمر إضافة الى النتائج الرسمية للانتخابات. وأوضح الحبيب في تصريح صحافي أن الأمانة العامة كانت متواجدة منذ نهاية الوقت الرسمي للاقتراع وقامت بدورها على أكمل وجه، مبينا أن عملية التسليم تمت بسهولة ويسر.



وذكر انه تم إيداع صناديق الاقتراع وعددها 443 لدى الأمانة العامة وفقا للمادة 39 من قانون الانتخاب الذي ينص على ان «يقوم رئيس اللجنة بتسليم صناديق اللجان الأصلية والمغلف المحتوي على صورة محضر نتيجة الانتخاب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى وزارة الداخلية».