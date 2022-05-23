خلال وقت قياسي وفي 76 مدرسة أجرى فيها الاقتراع للناخبين، باشرت الفرق الرقابية المشكلة من قبل إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بجميع المحافظات تنفيذ مهامها بتنظيف المدارس من الداخل والخارج، حيث تم ذلك بمساعدة وزارة الداخلية ونقل ورفع الحواجز إلى جانب إزالة ما تبقى من نفايات متناثرة داخل المدارس وغسلها وإعادة الطاولات والكراسي للصالات والفصول وارجاع كل شيء الى مكانه الطبيعي وتسليمها لوزارة التربية في جهوزية كاملة.



وفي هذا السياق، كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية أن الفرق الرقابية بإدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بجميع المحافظات باشرت تنظيف المدارس من الداخل فور انتهاء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج، وذلك من خلال توفير عدد كاف من عمال التنظيف لتسريع وتيرة تنظيف المدارس بعد الانتهاء من عمليه الاقتراع وتسليمها نظيفة من جميع النواحي لوزارة التربية.



وأشارت إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة العاصمة نظف 34 مدرسة وذلك بمشاركة 510 عمال نظافة وعدد من الآليات. أما في محافظة الجهراء فقد تم تنظيف 6 مدارس بعد عملية الاقتراع ورفع الحواجز من أمامها وتسليمها نظيفة بالكامل بمشاركة 150 عامل نظافة، فيما تم تنظيف 16 مدرسة بمحافظة حولي بمشاركة 400 عامل نظافة، أما في محافظة مبارك الكبير فقد تم تنظيف مدرستين بمشاركة 50 عامل نظافة وفي الأحمدي تم تنظيف 12 مدرسة بمشاركة 300 عامل نظافة واستخدام عدد من الآليات إلى جانب تنظيف 6 مدارس بالفروانية بمشاركة 282 عاملا واستخدام عدد من الآليات.