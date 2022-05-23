تحت رعاية سفير جمهورية التشيك لدى الكويت، ياروسلاف سيرو، أقامت طيران الجزيرة بالتعاون مع هيئة السياحة التشيكية حفلا خاصا لوكلاء السفر في الكويت للترويج لخط الرحلات المباشر الذي تطلقه الشركة إلى العاصمة التشيكية، براغ، وكذلك السياحة والأنشطة النوعية والفرص التجارية التي تتوفر في جمهورية التشيك.



وخلال افتتاحه للحفل، قال ياروسلاف سيرو: «سعيدون جدا بإطلاق هذه الرحلات المباشرة إلى براغ، إذ لها دور في تعزيز العلاقات الثنائية بين التشيك والكويت، وتفتح فرصا جديدة لمزيد من النمو في مجالات السياحة والتعليم والرعاية الصحية والتجارة.

هناك الكثير التي يمكن للسياح اكتشافه في جمهورية التشيك، وخط الرحلات الجديد له دور في تمكين المسافرين من الوصول إليها، نرحب بعملاء طيران الجزيرة في بلدنا ونتطلع لمواصلة الترويج لكل ما تقدمه العاصمة التشيكية والمدن الأخرى للسياح».



حضر الحفل أكثر من 100 وكيل سفر، حيث عرضت هيئة السياحة التشيكية عليهم التراث والثقافة الغنية للجمهورية وكذلك خيارات العطلات والأنشطة التي تشمل المنتجعات الصحية ومراكز السبا الشهيرة.



وبهذه المناسبة، قال مدير التسويق الدولي للأسواق الجديدة في هيئة السياحة التشيكية، ماريك كروتيل: «لدى التشيك الكثير لاكتشافه بخلاف ما قد يعرفه الكثيرون من عاصمتها براغ، مما يمنح المسافرين بأنفسهم أو مع عائلاتهم وأصدقائهم وكذلك المغامرين العديد من الخيارات لزيارتها والتي ستتجاوز توقعاتهم بلا شك، ندعو المسافرين من الكويت وعبر شبكة طيران الجزيرة لزيارة جمهورية التشيك حتى نتمكن من مشاركتهم العمق والتفاصيل وثقافة هذه الوجهة الحديثة التي تجمع بين الجمال الطبيعي والتاريخ الغني».



وتعد القلاع والقصور وستة عشر من المعالم الأثرية التابعة لليونيسكو والمدن التاريخية من أكثر الوجهات شعبية في جمهورية التشيك، وقد ترك التاريخ الحديث والقديم بصماته على كل هذا البلد، حيث يجد السياح كنوزا رائعة من عصور مختلفة.

يمكن أيضا استكشاف التاريخ الماضي في الحرف التقليدية التي لاتزال حية والفلكلور المتنوع، ولا تكتمل تجربة السفر من دون اكتشاف أذواق المطبخ التشيكي بجميع أشكاله التقليدية والحديثة.



بالإضافة إلى هذه التجارب، تقدم جمهورية التشيك العديد من الخيارات لقضاء إجازات مليئة بالأنشطة منها المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات للتجول في الريف الخلاب، وتقدم الجبال التشيكية عددا كبيرا من التجارب في الصيف والشتاء، بينما تعد المنتجعات الصحية في البلاد من أكثر المنتجعات شهرة في العالم.



من ناحيته، قال المتحدث باسم طيران الجزيرة: «نتطلع لإطلاق هذه الرحلات الجديدة لموسم الصيف لمنح عملائنا المزيد من الخيارات للاستمتاع بعطلة مليئة بالأنشطة والتجارب الثقافية مع العائلة أو الأصدقاء.

لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب إلى الوجهات السياحية الفريدة بعد عامين من القيود على السفر.

نتطلع إلى الترحيب بعملائنا على متن هذه الرحلات الجديدة الشهر المقبل»، وتنطلق رحلات طيران الجزيرة إلى براغ يوم 22 يونيو بواقع رحلتين أسبوعيا كل يوم ثلاثاء وأحد.