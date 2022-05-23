فاز بنك «وياي» بجائزة أفضل الابتكارات المالية في مجال تقديم الخدمات المصرفية عبر الموبايل على مستوى العالم، وذلك ضمن الجوائز السنوية التي تقدمها مجلة جلوبل فاينانس لأفضل ابتكارات القطاع المالي للعام 2022.

تقدم المجلة الجوائز للشركات والبنوك ومختبرات الابتكار المالي الرائدة في تقديم الخدمات المالية الرقمية عالميا وإقليميا، على ما تقدمه تلك المؤسسات من ابتكارات بارزة في مجال التمويل والخدمات المصرفية الرقمية.



وتخضع إجراءات تقييم الابتكارات المالية التي تقدمها الشركات والبنوك إلى تدقيق ومراجعة من هيئة تحرير المجلة وفق معايير محددة، إضافة إلى الاستعانة بتقييم العديد من الخبراء والمتخصصين البارزين في المجالات ذات الصلة حول العالم.

وأطلق وياي تطبيقه على متجر آبل Apple Appstore ومتجر جوجل بلاي Google Playstore حتى يتمكن العملاء من تحميل التطبيق وفتح حساب مصرفي، وذلك بعد التأكد من هوية العميل باستخدام تطبيق هويتي على الموبايل أو مطابقة البطاقة المدنية إلكترونيا.

وقد فاق إقبال العملاء الشباب على فتح حساب وياي عبر الموبايل التوقعات، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة، حيث قام البنك بإطلاق نسخته الأولى خلال ديسمبر 2021. ويأتي ذلك من خلال نجاح البنك في الوصول لعملائه عن طريق قنوات التواصل والتسويق المتنوعة.

ويوفر بنك وياي لعملائه خدمات مصرفية رقمية ذات طابع فريد تناسب متطلبات الشباب الكويتي، وتتميز بالمرونة، وسهولة إتمام المعاملات المصرفية.

ويمكن لعملاء وياي من الطلبة الجامعيين تحويل المكافأة الطلابية إلى حساباتهم بكل سهولة دون الحاجة لاتباع إجراءات تقليدية قد تستوجب زيارة الفرع أو تقديم أية أوراق، كما يقدم البنك عروضا وجوائز حصرية لعملائه الشباب عند تحويل المكافأة الطلابية إلى حساباتهم المصرفية لدى وياي. كما يعمل البنك على مواصلة توسعة الخدمات المقدمة لتناسب مختلف شرائح العملاء مستقبلا.