ظهرت المذيعات في أبرز القنوات التلفزيونية الأفغانية وهن يرتدين النقاب غداة تحد لقرار اتخذته سلطات حركة طالبان يلزمهن بتغطية وجوههن خلال البث. ومطلع مايو الجاري أمرت الحركة النساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة، والأفضل عبر ارتداء البرقع.



وطلبت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المذيعات الالتزام بقرارها الأخير ابتداء من 21 الجاري.



لكن، وخلافا لذلك، ظهرت المذيعات في قنوات تلفزيونية بوجوه مكشوفة خلال البث المباشر امس الأول، ثم عدلن عن موقفهن ووضعن النقاب امس، كاشفات فقط عن عيونهن وجبينهن، وذلك لدى ظهورهن في قنوات: «تولو نيوز» و«شامشاد تي في» و«وان تي في» و«أريانا».



وأكدت سونيا نيازي، المذيعة في «تولو نيوز»، لوكالة فرانس برس: «القناة تعرضت لضغوط، وقالت طالبان إن أي مذيعة تظهر على الشاشة دون أن تغطي وجهها يتعين عليها البحث عن وظيفة أخرى».