عقدت الشركة الوطنية العقارية أمس اجتماع جمعيتها العمومية العادية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بنسبة حضور بلغت 72.5%، وقد عقد الاجتماع إلكترونيا.



أما الجمعية العمومية غير العادية، فقد تم تأجيل انعقادها حتى تاريخ الاثنين 30 مايو 2022 لعدم اكتمال النصاب.



وقد وافق مساهمو الشركة على جميع البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 20% من رأس المال، أي ما يعادل 20 سهما لكل 100 سهم.

وسوف تسري هذه التوزيعات على المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ استحقاق 23 يونيو 2022 على أن يتم توزيع الأرباح في 26 يونيو 2022.



وقد قامت الجمعية العمومية العادية بإعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة.



وكانت الشركة قد أعلنت تحقيق صافي أرباح بقيمة 199.6 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أي بزيادة قدرها 44.952% مقارنة بالعام 2020.

وقد ارتفعت ربحية السهم بنسبة 44.737% مقارنة بالنتائج المالية لعام 2020، حيث بلغت 134.5 فلسا للسهم الواحد في عام 2021.

وقد ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 2.422% لتصل إلى 204 ملايين دينار، ونمت الإيرادات بنسبة 93% لتصل إلى 32.5 مليون دينار.



وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، فيصل جميل سلطان العيسى: لقد كان عام 2021 عاما ناجحا للشركة، ولقد أثبتنا التزامنا بوضع مصالح مساهمينا في المقام الأول.



وأضاف سلطان: سوف يكون تركيزنا في عام 2022 على التخارج من بعض الأصول، والتي ستخصص عائداتها نحو تخفيض جزء كبير من ديون الشركة، أما بالنسبة لأولوياتنا على المديين المتوسط والطويل فإنها تتمثل بمواصلة العمل على تعظيم القيمة لمساهمينا وضمان العمليات المستدامة.