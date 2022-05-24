اشادت السفارة السورية في الكويت بمرسوم العفو الأخير الذي اصدره الرئيس بشار الأسد باعتباره يسهم في إنجاز التسويات والمصالحات، وعودة النازحين واللاجئين الى ديارهم.

وقالت السفارة السورية في الكويت في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه إنه: «في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة السورية على مدى سنوات في مجال تحقيق المصالحات الوطنية، وعودة المهجرين واللاجئين إلى وطنهم وديارهم، وإعادة دمج المواطنين السوريين في المجتمعات المحلية واستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية».

وأضاف البيان «أصدر السيد الرئيس بشار الأسد منذ بداية الأزمة في العام 2011 عشرين مرسوم عفو عام، وكان آخرها المرسوم التشريعي رقم 271 تاريخ 30 أبريل 2022، والذي منح بموجبه عفوا عاما عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ 30/4/2022، عدا الجرائم التي أدت إلى موت إنسان».



وأكدت السفارة «ساهمت تلك المراسيم بشكل فعال في إنجاح عمليات التسوية والمصالحات في العديد من المحافظات السورية».