اشتدت العاصفة الغبارية في محافظة دير الزور والجزيرة ومناطق شرقي سورية بعد أن امتدت الى معظم المدن العراقية أمس.



وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» أمس إن العاصفة الغبارية التي تتعرض لها دير الزور اشتدت أمس لليوم الثاني على التوالي وازدادت سرعة الرياح المحملة بالغبار والتي تسببت بحجب الرؤية وحصول حالات ضيق تنفس لدى مرضى الربو.



ونقلت الوكالة عن عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور ربيع العرفي أن المحافظة وضعت كل فرق الطوارئ والكوادر الصحية في حالة استنفار قصوى تحسبا لأي طارئ قد يحصل خلال العاصفة وتم نشر سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة والهلال الأحمر، وفرق الإطفاء والدفاع المدني على عدد من المحاور ضمن المدينة.



من جانبه، بين مدير صحة دير الزور د.بشار الشعيبي أن المديرية رفعت الجاهزية في مشافيها والنقاط الطبية التابعة لها وقامت بتأمين أسطوانات الأكسجين والأدوية والعناصر لاستقبال حالات الإسعاف لمرضى الربو التي تزداد في هذه الأجواء إضافة إلى رفع جاهزية أقسام الإسعاف لاستقبال حالات الكسور أو الحوادث التي قد تسببها العاصفة.



ودعا الشعيبي المواطنين بشكل عام وخاصة مرضى الربو إلى عدم الخروج في هذه الأجواء إلا للضرورة واستخدام الكمامات إلى أن تنخفض شدة العاصفة الغبارية حفاظا على صحتهم.



وحذرت صفحة «الأرصاد الجوية السورية» على فيسبوك، من أن هذه العاصفة ضخمة جدا، خاصة في ساعات الليل.



وقالت الأرصاد: «بدأت تزداد قوة العاصفة وامتدادها من شرقي سورية وأجزاء من الرقة وريف حمص الشرقي والبادية مرورا بكامل العراق حتى شمال شرقي السعودية».