محمد الجلاهمة



تمكن رجال الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط وافدين من الجنسية المصرية على متن طراد، وقد عثر بداخل الطراد على 80 كيلو من مخدر الحشيش عقب تنسيق فيما بينهما ومهربين من دولة مجاورة. وكانت المنظومة الرادارية اشتبهت في طراد في طريقه الى المياه الإقليمية قادما من المياه الدولية، وتم ضبط وافدين كانا على متنه وعثر فيه على المخدرات. يشار الى أن ر جال الإدارة العامة لخفر السواحل خلال الأسبوع الماضي وبالاستفادة من المنظومة الرادارية وبالتنسيق مع القوة الجوية وقوة الاطفاء العام أحبطوا محاولة اغراق السوق المحلي بكمية ضخمة من المواد المخدرة بلغت 730 كيلو حشيش، وذلك في ضبطيتين منفصلتين جاءتا رغم سوء الاحوال الجوية، حيث حاول المهربون الاستفادة منها.