القاهرة ـ ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية توفير 14 ألفا و300 عبوة من الألبان الخاصة بالأطفال الذين يعانون من حساسية الألبان، وذلك في 25 مركزا تابعا للوزارة والمستشفيات الجامعية على مستوى محافظات الجمهورية.



وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة ـ في بيان امس ـ إن هذه العبوات يتم صرفها للأطفال الذين يعانون من حساسية ألبان الأبقار، حيث يتوجه أولياء الأمور إلى مراكز صرف الألبان بشهادة الميلاد ويتم التأكد من أن الطفل يعاني من حساسية الألبان.



من جهته، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أنه تم تخصيص فريق مدرب تحت إشراف استشاري أمراض وراثية لتقييم الحالات، كما تتم متابعة النمو والحالة الصحية للطفل.

وتابع أن الإدارة العامة للحد من الإعاقة تقوم بتوفير 23 نوعا من الألبان العلاجية للأمراض المختلفة، ويتم صرفها بالمجان من خلال مراكز علاج الأمراض الوراثية، وذلك بعد التأكد من التشخيص الذي يستلزم صرفها، موضحا أن الاحتياجات يتم تحديدها سنويا بناء على معدلات الإصابة بالأمراض المختلفة.

وفيما يخص الألبان شبيهة الأم، أضاف عبدالرازق أنه تم توريد 20 مليونا و400 ألف عبوة من الألبان شبيهة لبن الأم خلال عام 2021 ـ 2022، على مرحلتين، الأولى بداية من أول 6 أشهر بعد الولادة، والثانية بداية من الستة أشهر التالية.



وأشار إلى أنه يتم تحديد احتياجات الصرف بناء على معدلات المواليد بمصر، كما يتم صرفها من منشآت الرعاية الصحية الأولية بالمجان، مضيفا أن لجان التقييم بمختلف محافظات الجمهورية تقوم بفحص وتقييم الحالة الصحية للأم والطفل للتأكد من انطباق معايير الصرف.



يذكر أن أماكن صرف ألبان الحساسية تضم (مركز رعاية طفل مصر القديمة، مركز طبي المحكمة بالنزهة، مركز طبي روض الفرج) في محافظة القاهرة، ومركز طبي حي ثالث في دمياط، ومستشفى دراو المركزي في أسوان، ومركز الإرشاد الوراثي في قنا، ومركز طبي جزيرة محروس في سوهاج، ومركز الإرشاد الوراثي ومستشفى الإيمان في أسيوط، ومركز الإرشاد الوراثي بكيمان فارس في الفيوم، والمركز الطبي العام بطنطا في الغربية، ومستشفى أطفال الرمل في الإسكندرية، ومركز الإرشاد الوراثي بمجمع العرب الطبي التخصصي في بورسعيد، والمركز الطبي بالشيخ زايد في الجيزة، ومركز رعاية طفل الهلال بدمنهور في البحيرة.