القاهرة ـ هناء السيد



قال وزير الأوقاف المصري د.محمد مختار جمعة، إن الوزارة ستطلق خلال الأيام المقبلة برنامج اللقاء المفتوح الذي سيجوب القرى والمحافظات ويشارك فيه العلماء والمفكرون والمثقفون والصحفيون والإعلاميون وكافة القطاعات للالتقاء بالشباب.



وأضاف وزير الأوقاف ـ في كلمته في الحفل الختامي للدورة العلمية لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية، والذي شارك فيه رئيس اتحاد إذاعات الدول الإسلامية، د.عمرو الليثي ـ أن البرنامج سيعمل على الانفتاح على المجتمع.



وأوضح أن اللقاء المفتوح يهدف أيضا إلى اختيار نخبة من العلماء والمثقفين والإعلاميين والمفكرين والشباب والنزول المباشر إلى الميدان عبر حوارات فكرية والتحدث في جميع القضايا، لبناء وعي ديني ووطني مستنير بمختلف المجالات.



وأشار إلى أنه سيتم عقد مسابقات لطلاب وطالبات المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية بالتعاون مع الإذاعة المصرية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل الآن على تحديث أطر مكتبات المساجد وإمدادها بما يزيد على ألف عنوان.