أنار معرض «نور 2» الفوتوغرافي أرجاء متحف الفن الحديث مقدما تشكيلة واسعة ومميزة من الصور الفوتوغرافية من شتى الزوايا الفنية والإنسانية.



ويشارك في المعرض الذي تنظمه الجمعية الكويتية للتصوير الفوتوغرافي ويحتضنه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في متحف الفن الحديث 50 مصورا ومصورة من شتى أرجاء الوطن العربي مقدمين أكثر من 170 صورة تفاوتت بالأسلوب والموضوع والزوايا.



وتناولت بعض اللقطات التصوير القريب للإنسان (كلوس أب) بالتفاصيل والألوان المميزة وأخرى للمناظر الطبيعية الخلابة من شتى أرجاء العالم فيما أظهر بعض المصورين شغفهم بتصوير عالم الحيوان والطيور والذي يحتاج لصبر ودراسة مسبقة لالتقاط صور نادرة لهم في مأواهم الطبيعي.



ولم يخل المعرض الذي يستمر لنهاية الأسبوع الجاري من الصور الجوية باستخدام الطائرات بدون طيار (درون) وأخرى فنية بألوانها الباهرة وتلك المصورة بالأبيض والأسود ليقدم تشكيلة مميزة من المواهب الشابة والمخضرمة في فن العصر الحديث (الفن الضوئي).



وسيحتضن المتحف 3 ورش عمل مفتوحة على هامش المعرض تتناول الأولى التصوير داخل الاستديو يقدمها المصور الفوتوغرافي وليد العثمان يليها ورشة للتصوير الجوي (درون) يقدمها المصور الفوتوغرافي علي يونس وختاما ورشة لتصوير حياة الناس والشارع يقدمها المصور أحمد جمعة.



وقالت رئيسة الجمعية الكويتية للتصوير الفوتوغرافي د.سعاد الحمر في تصريح لـ «كونا» على هامش حفل الافتتاح ان اقامة مثل هذه المعارض من شأنها دعم المواهب الشابة في مجال التصوير الفوتوغرافي وصقل خبراتهم العملية من خلال الاحتكاك مع الجمهور مباشرة والاستماع إلى آرائهم بالإضافة لتواصل المصورين بعضهم مع بعض وإطلاعهم على أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة.



وأشادت الحمر بالتعاون المثمر مع المجلس والشراكة في الهدف المشترك في دعم المواهب الشابة وتشجيعها على الاستمرار في العطاء الفني والثقافي لما له من علاقة مباشرة في رفع المستوى الثقافي في المجتمع وإلهام الأجيال القادمة الواعدة بالسعي وراء شغفهم رافعين شأن وطنهم.



ومن جانبه، دعا نائب رئيس الجمعية باسم الدرويش في تصريح مماثل لـ «كونا» المهتمين وهواة التصوير الضوئي للالتحاق بالجمعية لما تقدمه من خدمات جمة معنوية منها إكسابهم الخبرات والمهارات والتقنيات المختلفة في عالم التصوير وأيضا المادية عن طريق عقود تبرمها الجمعية مع الشركات الموردة لمعدات التصوير إضافة لتخصيص أماكن خاصة للأعضاء والمشاركة بدورات تدريبية وورش عمل مختلفة تنظمها الجمعية.



وقال الدرويش ان من أهداف الجمعية من خلال إقامة معارض مشتركة تقديم الثقافة البصرية للجمهور والمصورين أنفسهم إضافة الى دعم الثقافة العلمية في المجال من خلال ورش العمل التي دائما ما تصاحب المعارض التي تنظمها الجمعية دوريا.